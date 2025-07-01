الحكومة الإيرانية: المستشفيات استقبلت 5646 مصابا جراء الحرب مع إسرائيل

عرضت قناة القاهرة الإخبارية، خبرا عاجلا يفيد بأن الحكومة الإيرانية، قالت إن هناك 935 قتيلا جراء العدوان الإسرائيلي بينهم 140 امرأة وطفلا، وأن المستشفيات استقبلت 5646 مصابا جراء الحرب مع إسرائيل.



وأضافت الحكومة الإيرانية، أن الحرب أدت إلى تدمير 11 سيارة إسعاف ومقتل 9 من الكوادر الطبية، ومقتل 5 من عناصر الهلال الأحمر، وأنه تم توثيق شهادات عائلية تؤكد مقتل ما يصل إلى 12 عضوا من عائلة واحدة.



وأوضحت الحكومة الإيرانية، أن هناك 71 قتيلا في الهجوم على سجن إيفين ولا تزال أعمال رفع الأنقاض مستمرة، ولا موعد أو قرارا نهائيا بشأن المفاوضات مع واشنطن، ولن نسمح لأحد بالتدخل في شؤون البلاد وتعطيلها.