تعرف على موعد إطلاق هاتف شاومي Mi MIX 4

أفادت بعض الشائعات التي ظهرت حديثا في الصين بأنه من المقرر أن تطلق شركة شاومي الصينية هاتف "شاومي مي ميكس 4" Xiaomi Mi MIX 4 الشهر المقبل.



ووفقا لموقع "جيز تشاينا" التقني، قال مدير منتجات شركة "شاومي"، وانج تنج، إن هاتف ريدمي كان أول من استخدم مستشعر 64 ميجا بايت، لذلك من المرجح أن يكون Xiaomi أول من استخدم مستشعر 108 ميجابيكسل الذي تم إصداره مؤخرًا.



ولأنه تم إطلاق مستشعر 108 ميجابيكسل قبل أيام قليلة، فأصبح يتعين على "شاومي" استخدام هذا المستشعر على أجهزتها القادمة، الأمر الذي يشير إلى أن هاتف Mi MIX 4 القادم يمكن إطلاقه مع جهاز استشعار 108 ميجابيكسل.



يذكر أن جهاز شاومي الوشيك الآخر هو شاومي Mi 9S؛ وهو مجرد نسخة 5G من Mi 9؛ وبالتالي فمن المحتمل ألا يكون هناك أي تغيير كبير عن Mi 9.