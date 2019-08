Once Upon a Time in Hollywood في مصر خلال يومين

محمد نبيـل ينتظر جمهور السينما المصرية طرح فيلم Once Upon a Time in Hollywood خلال 48 ساعة بعد أن شهدت مسابقة مهرجان كان السينمائى العريق عرضه العالمى الأول فى حضور أغلب صناع الفيلم.



وشهد العرض فى مهرجان كان حضور مارجو روبي بجانب المخرج الكبير كوينتين ترانتينو والذى يقدم تاسع أفلامه.



ويشارك ببطولة الفيلم نخبة من ألمع نجوم ونجمات هوليوود على رأسهم النجم الحائز على جائزة الأوسكار، ليوناردو دي كابريو، وبراد بيت، ومارجو روبي، وآل باتشينو.



تدور أحداث الفيلم في ولاية (كاليفورنيا) عام 1969، حيث مقتل الممثلة (شارون تيت) زوجة المخرج (رومان بولانسكي)، بواسطة المجرم (تشارلز مانسون) وأتباعه ورفاقه.