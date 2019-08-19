ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

Once Upon a Time in Hollywood في مصر خلال يومين

الإثنين 19/أغسطس/2019 - 06:02 م
صناع فيلم Once Upon
صناع فيلم Once Upon a Time in Hollywood
محمد نبيـل
ينتظر جمهور السينما المصرية طرح فيلم Once Upon a Time in Hollywood خلال 48 ساعة بعد أن شهدت مسابقة مهرجان كان السينمائى العريق عرضه العالمى الأول فى حضور أغلب صناع الفيلم.

وشهد العرض فى مهرجان كان حضور مارجو روبي بجانب المخرج الكبير كوينتين ترانتينو والذى يقدم تاسع أفلامه.

ويشارك ببطولة الفيلم نخبة من ألمع نجوم ونجمات هوليوود على رأسهم النجم الحائز على جائزة الأوسكار، ليوناردو دي كابريو، وبراد بيت، ومارجو روبي، وآل باتشينو.

تدور أحداث الفيلم في ولاية (كاليفورنيا) عام 1969، حيث مقتل الممثلة (شارون تيت) زوجة المخرج (رومان بولانسكي)، بواسطة المجرم (تشارلز مانسون) وأتباعه ورفاقه.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

عرض فيلم Once Upon a Time in Hollywood في لبنان.. 26 يوليو

جلسة تصوير عفوية لـ دي كابريو وبراد بيت لصالح فيلم Once upon a time in hollywood

مذيعة عربية تنفرد بـ حوار مع ليوناردو دى كابريو وبراد بيت.. صور

تعرف على إيرادات Once Upon a time in Hollywood لبراد بيت ودي كابريو .. فيديو

براد بيت ودي كابريو ومارجوت روبي يتألقون في العرض الخاص لـ once upon a time in hollywood.. صور

قبلة مفاجئة.. ممثلة تضع براد بيت في موقف محرج ..صور

ترشيحاتنا

عمرو محمود ياسين يهاجم أحمد عبد العزيز بسبب والده

أرخص دعاية .. احمد شامي يهاجم اليسا بعد قرار اعتزالها

بالأحمر.. ريهام أيمن في أحدث فوتوسيشن لها من حمام سباحة

وائل جمعة يرشح مدربا عربيا لتدريب الأهلي .. تعرف على التفاصيل

موجز السوشيال ميديا ..اعتزال إليسا الغناء.. لفظ خارج من أيمن بهجت قمر .. فنان مصري يهاجم اتحاد كرة اليد

اخبار الرياضة .. رد فعل مدرب الزمالك بعد الفضيحة الجنسية.. ورامون دياز خارج تدريب الاهلى

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعالى شوف خير بلدنا.. مزارعو قلين يستوقفون موكب محافظ كفر الشيخ.. صور

رسومات على الوجه وفستان أبيض قصير.. زوجة ماجد المصرى تتألق فى أحدث ظهور لها

أنيقة وجذابة.. شاهد أجمل فساتين ميساء مغربي فى عيد ميلادها