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انفجار غاز مفاجئ وسط سوق فى الصين.. شاهد ما حدث

الثلاثاء 20/أغسطس/2019 - 03:09 ص
صدى البلد
أحمد شريف
كشفت لقطات صادمة لحظة انفجار غاز ضخم فى أحد الاسواق الصينية، ما ادى الى تناثر الحطام على المارة خلال سيرهم بمكان الحادث.

وحسب موقع الفيديوهات الشهير" لايف ليك"، وقع الحادث المروع في شارع التسوق يانجقوانج تياندي في مدينة سوتشو، بمقاطعة جيانجسو شرق الصين ، داخل أحد المطاعم المحيطة بالسوق الشعبي.

ورصد الفيديو أحد المشاة عبر الفيديو وهو يسير في منتصف الشارع عندما حدث انفجار ضخم بشكل مفاجئ.

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