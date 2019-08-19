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فن

المخدرات تفسد فرحته بـ خيال مآتة.. 5 محطات في حياة المخرج خالد مرعى

الإثنين 19/أغسطس/2019 - 08:50 م
المخرج خالد مرعي
المخرج خالد مرعي
قسم الفن
في الوقت الذي ينافس فيه فيلم خيال مآتة باقي الأفلام التى يتم عرضها في دور السينما، يأتي خبر القبض على مخرج الفيلم خالد مرعى، وذلك أثناء عودته من رحلة سفر بالخارج وبحوزته كمية من المخدرات، وجرى ترحيله إلى قسم شرطة النزهة؛ لاتخاذ اللازم.

المونتاج بداية خالد مرعي

المخدرات تفسد فرحته
خالد مرعي المونتير شارك في العديد من الأعمال البارزة قبل أن يكون مخرجًا لفيلم خيال مآته من بطولة النجم أحمد حلمي، ومنة شلبي، حيث شارك خالد مرعي في مونتاج أفلام شهر الليالي وتيتو، وفي السطور التالية يمكنكم التعرف على المزيد من التفاصيل والمحطات في حياة خالد مرعي. 

محطات في حياة خالد مرعي 
- عمل المخرج والمونتير خالد مرعى على مدار عشر سنوات مونتير في العديد من الأعمال، منها: "جنة الشياطين، أيام السادات، سهر الليالي، تيتو، بحب السيما".

- اتجه خالد مرعى إلى الإخراج منذ عام 2007 من خلال فيلم "تيمور وشفيقة".

- واصل خالد مرعي مسيرته في الإخراج، حيث قدم أفلام "آسف على الازعاج وعسل أسود وبلبل حيران".

المخدرات تفسد فرحته
- قدم خالد مرعي للدراما التليفزيونية مسلسلات "شربات لوز، نيران صديقة، السبع وصايا".

- يعرض حاليا للمخرج خالد مرعي فيلم "خيال مآتة" لأحمد حلمى ليكون الثانى على التوالى عقب أن قدما فيلم "لف ودوران"، وشاركه في البطولة دنيا سمير غانم، وبيومى فؤاد، وأنعام سالوسة، وميمى جمال، وآخرون.

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