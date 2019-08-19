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مرأة

بمكياج ناعم .. درة بإطلالة ملائكية من مسلسل بلا دليل

الإثنين 19/أغسطس/2019 - 10:14 م
درة
درة
ريهام قدري
نشرت الفنانة التونسية درة على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات" إنستجرام" صورا جديدة  لها  بأحدث الآلات الموسيقية.

وظهرت درة تعزف على الآلة الموسيقية بفستان أسود، لا يظهر كاملا، ولكنها اعتمدت في صورتها على المكياج الهادئ باللون الكشمير وتسريحة شعرها.

ويبدو أن هذه الصورة من مسلسل جديد لدرة وكتبت عليها "Back to Habiba" وهاشتاج مسلسل بلا دليل.

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