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باروس أول جزيرة في العالم خالية من البلاستيك.. هل يتحول الحلم إلى حقيقة

الثلاثاء 20/أغسطس/2019 - 07:33 ص
جزيرة باروس
جزيرة باروس
محمد علي
تواجه جزيرة باروس اليونانية تحديا هائلا في خفض حجم النفايات البلاستيكية الناتجة عن العدد المتزايد من السائحين كل عام خلال فصل الصيف، وهو الأمر الذي يهدد السلامة البحرية للجزيرة، وفق ما ذكرت صحف بريطانية.

ومثل العديد من الجزر في منطقة سيكلاديك في اليونان ، يتضخم حجم إنتاج النفايات في جزيرة باروس خلال الصيف، حيث يفد إلى الجزيرة عدد سائحين تجاوز الـ 400 ألف، مع أن عدد سكان الجزيرة 13 ألفا فقط، وهو الأمر الذي يهدد البيئة الاجتماعية للسكان.

وتسعى جزيرة باروس اليونانية الآن، أمام هذه الجموع الغفيرة من السياح إلى تحويل نفسها إلى أول جزيرة في العالم خالية من النفايات البلاستيكية.

وفي ذروة الموسم الصيفي المستمر إلى الآن ، تخرج يوميًا المقاهي المطلية باللونين الأبيض والأزرق، وهما اللونين اللذان يزينان شوارع الجزيرة، آلاف من زجاجات المياه البلاستيكية، هذا علاوة على الأطباق والأدوات البلاستيكية الأخرى بآلاف الآلاف، وهو ما يعني حجما هائلا من النفايات تنتجها الجزيرة الشاطئية.

ويعتقد الكثيرون أن مياه الصنبور غير صالحة للشرب ، على الرغم من أن شركة المياه في جزيرة باروس اليونانية تصر على أن السياح مخطئون.

وتقول الناشطة زانا كونتامانولي: "لقد عانى نظام إدارة النفايات من تخفيضات شديدة خلال الأزمة المالية في البلاد ، وهو ما ألقى بظلاله على عمليات إعادة التدوير، والكثير من المكبات لا تتوافق مع معايير الاتحاد الأوروبي".

ولكن في غضون 3 سنوات قد يتغير هذا الوضع، بفضل الجهود التي بدأت بشكل غير رسمي من السكان وبعض السياح لتحويل جزيرة باروس اليونانية لأن تصبح نموذجًا لمستقبل خالٍ من النفايات البلاستيكية.

وحظرت جزر أخرى، مثل أرخبيل سيشيل، المواد البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد، لكن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها اتباع نهج جديد تمامًا لإيجاد جزيرة خالية تمامًا من النفايات البلاستيكية في باروس.

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