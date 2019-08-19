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لإنشاء محور المحمودية .. الطرق الصوفية بالإسكندرية: لا مشكلة لدينا في نقل الضريح

الإثنين 19/أغسطس/2019 - 11:37 م
مسجد سيدي أبو الأخلاص
مسجد سيدي أبو الأخلاص بالإسكندرية
هاني حسين
علق الشيخ محمد صفوت فودة وكيل الطرق الصوفية بالإسكندرية، على نقل ضريح الشيخ برهان الدين بن أحمد الزرقاني، صاحب ضريح سيدي أبو الإخلاص، وهدم المسجد لإنشاء محور المحمودية.

وأضاف محمد صفوت فودة في تصريحات تليفزيونية، أنه بعد صدور تعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي لإزالة المعوقات لإنشاء محور المحمودية، تم نقل الضريح وهدم المسجد.

وتابع "تم نقل جثمان برهان أبو الاخلاص وشقيقته إلى ساحة المسجد بجوار مسجد سيدي المرسي".

وأكمل محمد صفوت:" لا مشكلة لدينا في نقل الضريح لإقامة محور المحمودية وسعداء بنقل جثمان أبو الاخلاص في ساحة الأولياء ولا مشكلة لدينا ببقائه في هذا المكان".

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