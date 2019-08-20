محمد صبحي: نسيت أي خلاف بيني وبين الإسماعيلي.. وأتشرف بالعودة.. فيديو

تمنى محمد صبحي حارس مرمي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي السابق، العودة مرة أخرى لحراسة عرين الدراويش خلال الفترة المقبلة.





وقال محمد صبحي في تصريحاته لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر فضائية صدى البلد: مازال عقدي ممتد مع الداخلية لموسم جديد، ولكني تحت امر الاسماعيلي ، التزمت بتعاقدي مع الاسماعيلي خلال تواجدي الاخير معهم لاخر يوم، وأي خلاف بيني وبين الإدارة "نسيته".



