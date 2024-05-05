رئيس هيئة الكتاب الأسبق يعلق على حديث يوسف زيدان عن طه حسين.. فيديو

علق الدكتور أحمد مجاهد، الرئيس السابق للهيئة المصرية العامة للكتاب، على جملة الدكتور يوسف زيدان، عن عميد الأدب العربي طه حسين، والتي قال فيها: "أنا أهم من طه حسين"، خلال منتدى تكوين الفكر العربي، قائلا: "لم تكن دعابة".

وقال، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير"، تقديم الإعلامية "عزة مصطفى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "الواقعة التي حدثت بين يوسف زيدان وفراس سواح لم تكن نكتة أو مزحة".

وأشار: "يوسف زيدان وفراس سواح؛ ليسا أصحاب منهج في منظور جديد، ومعظم إنجازاتهما تدخل في دائرة تحقيق التراث"، موضحا: "الروائي يوسف زيدان وفراس سواح كلاهما له إنجازاته في مجالاته المحترمة، وليس لهما أي درجة في الثقافة العربية توازي إنجازات المفكر طه حسين".

واسترسل: "من كانوا يقودون تكوين الفكر العربي قديمًا؛ هم طه حسين وأحمد لطفي السيد، والأوضاع مختلفة تمامًا عن من يقومون بمناقشة الفكر العربي حاليًا"، مؤكدا: "اللي حصل ده مش مجرد نكتة، لأنه لو كده كان هيبقى واضح والكل هيضحك عليها".

