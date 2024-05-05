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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

الكريم مجهول المصدر.. تحذير عاجل من هيئة الدواء وغرامة كبرى لهؤلاء

ادوية مغشوشة
ادوية مغشوشة

غش الأدوية مجرم قانونا.. تساءل عدد من المواطنين عن عقوبة غش الدواء خصوصا بعد تحذير هيئة الدواء من إحدى شركات التشغيلات من كريم شهير لعلاج الحروق وتفتيح البشرة والتهابات الجلد لاحتمالية وجود عبوات من الصنف المذكور مجهولة المصدر.

 

ونقدم من خلال هذا التقرير معلومات قانونية عن عقوبة غش الدواء وتحركات النواب للتصدي لبيع الادوية مجهولة المصدر فيما يلى:

تحركات النواب لمواجهة الادوية مجهولة المصدر

طالبت آمال رزق الله عضو مجلس النواب، بضرورة التصدى لإعلانات الطبية للمنتجات غير المرخصة على مواقع التواصل الاجتماعى والقنوات الفضائية سواء بشأن الادوية التى تتعلق بالتخسيس مجهولة المصدر او غيرها.

واكدت “رزق الله” لـ"صدى البلد"، أنها قامت بتقديم طلب إحاطة بشأن إنتشار البرامج والإعلانات الطبية لمنتجات طبيبة غير مرخصة وغير مقيدة بسجلات النقابة العامة للأطباء بشأن النحافة والتخسيس وأمراض السكر وهشاشة العظام وغيرها من المنتجات مجهولة المصدر وغير خاضعة لاشراف وزارة الصحة.

واضافت عضو مجلس النواب، أن هذه المنتجات الطبية مجهولة المصدر ناقوس خطر يهدد صحة وسلامة المواطنين فى كل مكان حيث أن هذه الاعلانات يشاهدها الكثيرون وبشكل يومي ويتم الترويج لها بستمرار، قائله:"أغلب هذه الأدوية و التي يتم شراؤها أونلاين يتم تعبئتها فى شريط دواء يأتي فارغا من الخارج".

وتابعت النائبة حديثها، أنه يتم تعبئة هذه الشرائط الدوائية عن طريق شركات نطلق عليها (تحت بير السلم) تتم تعبئتها وإضافة بعض العناصر التي تعلى الحرق وبيعها بسعر غالى جدا على الإنترنت الذى يتولى تسويقها وهى بالفعل مربحة، ولا يوجد سعر موحد لها بل كل دواء حسب الجهة التى تعرضه وتتاجر فيه.

وأوضحت النائبة أن هناك قنوات مجهولة تبث إعلانات عن منتجات وهمية وليس لها تصريح من الوزارات المختصة، ومعظم هذه القنوات لا تبث من مصر فقط، وإنما من المناطق الحرة فى نويبع، والبحرين، والأردن، وقبرص، أو متداولة فى الشارع على أقراص مدمجة، فضلا عن كل إعلانات الأدوية المجهولة أو غير المرخصة أو المسجلة بوزارة الصحة، ومعظم هؤلاء المعلنين يصممون إعلاناتهم فى وكالات إعلان تضع أسماء وهمية.

وأكدت النائبة على ضرورة الضرب بيد من حديد وتطبيق عقوبات الموجودة داخل القانون بشأن حظر الإعلان باى وسيلة عن أى منتج  صحي أو خدمة صحية، من دون الحصول على ترخيص بذلك من لجنة عليا مختصة بمنح التراخيص تضم في عضويتها ممثلين عن وزارات الصحة والداخلية والتموين والعدل ونقابات الإعلام والأطباء والصيادلة وجهاز حماية المستهلك، ويحق للجنة مخاطبة المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لوقف بث الإعلانات غير المرخص بها، ويعاقِب المخالفين بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تتجاوز 100 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين.

 

كما طالبت بضرورة التعاون والتنسيق مع الجهات الرقابية لضبط سوق الدواء ومجابهة الأدوية المهربة والمغشوشة، من خلال حملات التفتيش على المنشآت الصيدلية، حيث يتم تحرير ضبط الوقائع المخالفة وتحريز المضبوطات وتحرير محاضر شرطية للمؤسسات الصيدلية المخالفة.

عقوبة غش الدواء


ووضع قانون العقوبات رقم 48 لسنة 1941عقوبات القمع و التدليس وغش الأدوية كالآتي:

- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه كل من باع أدوية مغشوشة أو فاسدة أو انتهي صلاحيته.

- وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز أربعين ألف جنيه إذا كانت الأدوية المغشوشة أو الفاسدة أو التي انتهى تاريخ صلاحيتها أو كانت المواد التي تستعمل في غش الأدوية ضارة بصحة الإنسان أو الحيوان.

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