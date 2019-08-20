بـ العسل.. وصفات طبيعية لتفتيح وتوحيد لون البشرة بسرعة

يعد العسل من اكثر المواد الخام الفعالة للعناية بالبشرة والجسم، لأنه مكوّن طبيعي له العديد من الاستخدامات غير المتوقعة بالنسبة إلينا، ويمكن أن يدخل في بعض الوصفات الطبيعية.



ويحتوي العسل على مضادات الأكسدة، لذا فهو مفيد للتجاعيد وشيخوخة البشرة، وهو مضاد للجراثيم، وله قدرة على معالجة حب الشباب والوقاية منه، بالإضافة إلى أنه يساهم في تنظيف المسام، وأيضًا هو أحد أفضل المرطبات الرائعة، والتي تهدئ من تهيج الجلد.



ويمكن استخدام العسل في العديد من الوصفات، حيث أن الكثير من البشر يتعرضون للشمس خلال قضائهم الوقت على الشواطئ في فصل الصيف، ما يكسب بشرتهم لونا مختلفا، وأكثر اسمرارا، لذا فيمكن استخدام العسل لتفتيح لون البشرة.



تفتيح البشرة باستخدام العسل



قد تعاني الفتيات في فصل الصيف، ومع الذهاب إلى المصيف، من اسمرار البشرة، وهو ما يجعلهن يشعرن بالضيق، إلا أنه يمكن استخدام العسل في وصفة ناجحة لتفتيح البشرة عن طريق هذه الوصفات، وهي:



الوصفة الاولي:



١- ملعقة كبيرة من الليمون الغني بفيتامين سي، ومضادات الأكسدة.



٢- ملعقة من العسل.



طريقة استخدام الماسك:



يتم خلط المكونات، وفركها على الوجه وتركها لمدة لا تقل عن 5 دقائق، ثم قومي بغسلها بالماء الدافئ، لكي تتخلصي من هذا الاسمرار في وقت قياسي.



الوصفة الثانية:



١- ملعقة من الخميرة



٢- ملعقتان من اللبن.



٣- ملعقة من العسل الأبيض.



طريقة استخدام الماسك:



يتم خلط المكونات، وفركها على الوجه وتركها لمدة لا تقل عن 5 دقائق، ثم قومي بغسلها بالماء الدافئ، وسوف تلاحظين نتائج مذهلة من الاستخدام الاول.



الوصفة الثالثة:



١- ملعقة من الترمس المطحون



٢- ملعقة من العسل.



٣- ملعقتان من اللبن.



طريقة استخدام الماسك:



يتم خلط المكونات، وفركها على الوجه وتركها لمدة نصف ساعة، ثم قومي بغسلها بالماء الدافئ، قومي بتكرار هذا الماسك مرتين اسبويعا لتشعري بالفرق.