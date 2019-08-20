ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بـ العسل.. وصفات طبيعية لتفتيح وتوحيد لون البشرة بسرعة

الثلاثاء 20/أغسطس/2019 - 07:46 ص
تفتيح لون البشرة
تفتيح لون البشرة
آية التيجي
يعد العسل من اكثر المواد الخام الفعالة للعناية بالبشرة والجسم، لأنه مكوّن طبيعي  له العديد من الاستخدامات غير المتوقعة بالنسبة إلينا، ويمكن أن يدخل في بعض الوصفات الطبيعية.

ويحتوي العسل على مضادات الأكسدة، لذا فهو مفيد للتجاعيد وشيخوخة البشرة، وهو مضاد للجراثيم، وله قدرة على معالجة حب الشباب والوقاية منه، بالإضافة إلى أنه يساهم في تنظيف المسام، وأيضًا هو أحد أفضل المرطبات الرائعة، والتي تهدئ من تهيج الجلد.

ويمكن استخدام العسل في العديد من الوصفات، حيث أن الكثير من البشر يتعرضون للشمس خلال قضائهم الوقت على الشواطئ في فصل الصيف، ما يكسب بشرتهم لونا مختلفا، وأكثر اسمرارا، لذا فيمكن استخدام العسل لتفتيح لون البشرة.

تفتيح البشرة باستخدام العسل

قد تعاني الفتيات في فصل الصيف، ومع الذهاب إلى المصيف، من اسمرار البشرة، وهو ما يجعلهن يشعرن بالضيق، إلا أنه يمكن استخدام العسل في وصفة ناجحة لتفتيح البشرة عن طريق  هذه الوصفات، وهي:

الوصفة الاولي:

١- ملعقة كبيرة من الليمون الغني بفيتامين سي، ومضادات الأكسدة.

٢- ملعقة من العسل.

طريقة استخدام الماسك:

يتم خلط المكونات، وفركها على الوجه وتركها لمدة لا تقل عن 5 دقائق، ثم قومي بغسلها بالماء الدافئ، لكي تتخلصي من هذا الاسمرار في وقت قياسي.

الوصفة الثانية:

١- ملعقة من الخميرة

٢- ملعقتان من اللبن.

٣- ملعقة من العسل الأبيض.

طريقة استخدام الماسك:

يتم خلط المكونات، وفركها على الوجه وتركها لمدة لا تقل عن 5 دقائق، ثم قومي بغسلها بالماء الدافئ، وسوف تلاحظين نتائج مذهلة من الاستخدام الاول.

الوصفة الثالثة:

١- ملعقة من الترمس المطحون

٢- ملعقة من العسل.

٣- ملعقتان من اللبن.

طريقة استخدام الماسك:

يتم خلط المكونات، وفركها على الوجه وتركها لمدة نصف ساعة، ثم قومي بغسلها بالماء الدافئ، قومي بتكرار هذا الماسك مرتين اسبويعا لتشعري بالفرق.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

يجعلها أفتح 5 أضعاف.. استخدمي ماسك الكركم للتخلص من اسمرار البشرة

ماسك القهوة لتقشير وتنظيف البشرة

ترشيحاتنا

أشهر الحبيبة فى الوسط الفني.. بينهم عزت أبو عوف وفاتيما.. صور

هيكسر الدنيا.. أحمد عز يشارك كريم عبد العزيز في فيلم 1919

شوبير يفتح النار على محمد صلاح.. ويكشف تفاصيل أزمة عمرو وردة فى المنتخب.. فيديو

اسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الثلاثاء 20 - 8 - 2019 .. الفاصوليا بـ 30 جنيها والطماطم بـ 4 جنيهات.. فيديو

شاهد.. أصعب تحدي مهارات كرة القدم بين صالح جمعة وعبد الله جمعة على الهواء

صالح جمعة يصدم شقيقه عبد الله جمعة على الهواء: بشجع الفرق المنافسة أمام الزمالك

لمس جسمى وانا نايمة .. قاتلة حماها بـ المقطم: عرض على فلوس لممارسة الرذيلة وخلصت عليه بالسكين

اطلالة مثيرة بـ بطن مكشوف.. لقاء الخميسي تشعل إنستجرام في أحدث ظهور لها من الجيم

شوبير يفتح النار على محمد صلاح.. ويكشف تفاصيل أزمة عمرو وردة فى المنتخب.. فيديو

مفاجأة مثيرة.. عدلي القيعي يكشف كذب مارتن لاسارتي

عدلي القيعي يكشف عن مزايا المدير الفني الجديد لـ الأهلي

مأساة.. سهر دخلت المستشفى للولادة فأصيبت بفشل كلوي وتسمم فى الدم.. تفاصيل كارثية

حدث ليلا.. استقبال أسطوري لـ منتخب الناشئين في مطار القاهرة.. أحمد شوبير يفتح النار على محمد صلاح.. سائق يشعل النار في نفسه

تحريز 2 طن دواجن وضبط لحوم غير صالحة في مطاعم سورية شهيرة بالإسكندرية

أشهر الحبيبة فى الوسط الفني.. بينهم عزت أبو عوف وفاتيما.. صور

اخبار الرياضة ليلا .. استقبال اسطوري لمنتخب اليد للناشئين.. القيعي يكشف أكاذيب لاسارتي..فيديو وصور

هيكسر الدنيا.. أحمد عز يشارك كريم عبد العزيز في فيلم 1919

استقبال أسطوري.. عودة منتخب ناشئين اليد أبطال العالم إلى القاهرة.. فيديو وصور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سائق يشعل النيران في نفسه بكفر الدوار.. صور

بعد خناقة الساحل .. زينة تستفز أحمد عز من جديد .. شاهد

إكسسورات هندية .. هند صبري في أحدث ظهور لها