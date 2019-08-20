التنمية الصناعية: فتح باب الحجز لمشروعات صغيرة لمدة 5 سنوات قابلة للتجديد بالبحر الأحمر والإسكندرية

أعلنت الهيئة التنمية الصناعية برئاسة المهندس مجدى غازى، وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة برئاسة نيفين جامع، عن فتح باب حجز 218 وحدة صناعية بالغردقة بمحافظة البحر الأحمر، و204 وحدات أخرى بالإسكندرية.



وتتضمن القطاعات الصناعية الخاصة بتلك الوحدات الصناعية مجالات الغذائية، والهندسة، والكيماوية، والهندسية، والبلاستيك، والملابس والمنسوجات.



ويتم منح الوحدة المستثمر بنظام التمليك أو الإيجار لمدة 5 سنوات قابلة للتجديد بنحو 10 فترات.



وينشر "صدى البلد" القرار وشروط الحجز على النحو التالي:

