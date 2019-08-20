شاهد.. مطاردة مرعبة لوحيد قرن خلف سيارة مليئة بالسياح

رعب أصاب السياح في إحدى المحميات الأفريقية عندما ركض وراءهم فجأة ودون سابق إنذار وحيد قرن ضخم كاد يفتك بهم، وفق ما قالت صحيفة "ديلي ميل".



ورصدت الكاميرات من سفاري في جنوب أفريقيا مطاردة وحيد قرن غاضب لسيارة جيب مليئة بالسياح.



وأظهرت صراخ السياح من الذعر لدى تسارع ملاحقة وحيد القرن لهم وإطلاقه أصواتا مرعبة.



وعلق مصور الفيديو على الحادث بأنه غريب، حيث شهد لأكثر من مرة مثل هذا الهجوم من قبل وحيد قرن على سيارات السفاري التي تقل السياح.



ويعتبر وحيد القرن الأبيض، الذي يصل وزنه عادة إلى طنين، من الحيوانات التي يمكن أن تصل سرعتها إلى 40 كيلومترا في الساعة، لكنه غالبا ما يقع ضحية الصيادين، الأمر الذي يهدده بالانقراض.