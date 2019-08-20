ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

شاهد.. مطاردة مرعبة لوحيد قرن خلف سيارة مليئة بالسياح

الثلاثاء 20/أغسطس/2019 - 12:15 م
صدى البلد
محمد علي
رعب أصاب السياح في إحدى المحميات الأفريقية عندما ركض وراءهم فجأة ودون سابق إنذار وحيد قرن ضخم كاد يفتك بهم، وفق ما قالت صحيفة "ديلي ميل".

ورصدت الكاميرات من سفاري في جنوب أفريقيا مطاردة وحيد قرن غاضب لسيارة جيب مليئة بالسياح.

وأظهرت صراخ السياح من الذعر لدى تسارع ملاحقة وحيد القرن لهم وإطلاقه أصواتا مرعبة.

وعلق مصور الفيديو على الحادث بأنه غريب، حيث شهد لأكثر من مرة مثل هذا الهجوم من قبل وحيد قرن على سيارات السفاري التي تقل السياح.

ويعتبر وحيد القرن الأبيض، الذي يصل وزنه عادة إلى طنين، من الحيوانات التي يمكن أن تصل سرعتها إلى 40 كيلومترا في الساعة، لكنه غالبا ما يقع ضحية الصيادين، الأمر الذي يهدده بالانقراض.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مختبر تكنولوجي في كينيا لحماية الحيوانات المهددة بالانقراض

شاهد .. فيل غاضب يهاجم سائحين داخل سيارة جيب

لحظات تخطف الأنفاس.. فيل غاضب يطارد حافلة سياحية بجنوب أفريقيا

ترشيحاتنا

قبل بدء الدراسة.. نصائح عند شراء حقيبة المدرسة لأطفالك

براتب 11 ألف جنيه وسكن وتأمين صحي.. استمرار قبول طلبات وظائف الخليج

رجل يولد سمكة قرش ميتة على الشط.. فيديو

انتصار لـ المرأة السعودية.. كل ما تريد معرفته عن لائحة الجوازات الجديد

ثريا محمد تكشف سبب تعثر منتخب مصر للسيدات في بطولة أفريقيا للسلة ..فيديو

شوبير يفتح النار على محمد صلاح.. ويكشف تفاصيل أزمة عمرو وردة فى المنتخب.. فيديو

لمس جسمى وانا نايمة .. قاتلة حماها بـ المقطم: عرض على فلوس لممارسة الرذيلة وخلصت عليه بالسكين

اعتزال اليسا الغناء.. أول رسالة من الفنانة اللبنانية لجمهورها

اطلالة مثيرة بـ بطن مكشوف.. لقاء الخميسي تشعل إنستجرام في أحدث ظهور لها من الجيم

لتوفير النفقات.. التعليم تتخذ قرارا جديدا بشأن طباعة كتاب دليل المعلم

لقطات تحبس الأنفاس.. مرشد سفاري يواجه عشيرة من الأسود المفترسة

شوبير يفتح النار على محمد صلاح.. ويكشف تفاصيل أزمة عمرو وردة فى المنتخب.. فيديو

عدلي القيعي يكشف عن مزايا المدير الفني الجديد لـ الأهلي

شوبير يفتح النار على محمد صلاح وأحمد موسى يدافع عن لاعب ليفربول بقوة..فيديو

مفاجأة مثيرة.. عدلي القيعي يكشف كذب مارتن لاسارتي

مأساة.. سهر دخلت المستشفى للولادة فأصيبت بفشل كلوي وتسمم فى الدم.. تفاصيل كارثية

وداعا مهنة مساعد صيدلي.. سنتان سجنا و10 آلاف جنيه غرامة عقوبة مزاولة المهنة دون ترخيص

الصحفيين تعلن عن رحلة إلى رأس البر بالتعاون مع الشباب والرياضة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سائق يشعل النيران في نفسه بكفر الدوار.. صور

بعد خناقة الساحل .. زينة تستفز أحمد عز من جديد .. شاهد

إكسسورات هندية .. هند صبري في أحدث ظهور لها