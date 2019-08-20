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رياضة

مرتضى منصور يكشف أسباب رحيل جروس وكواليس اختيار ميتشو لتدريب الزمالك

الثلاثاء 20/أغسطس/2019 - 01:37 م
مرتضي منصور
مرتضي منصور
ملك موسى
كشف مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، أن السويسري جروس، المدير الفني السابق للفريق، رحل عن النادي بسبب انتهاء عقده مع النادي الأبيض.

وقال مرتضى منصور، في المؤتمر الصحفي اليوم، الثلاثاء: "لم يتحدث أحد عن رحيل لاسارتي عن الأهلي رغم فسخ عقده وسداد النادي الأحمر الشرط الجزائي المقدر بثمانية ملايين جنيه للاسارتي".

وأضاف رئيس نادي الزمالك أن الجميع يتحدث عن رحيل مدرب الزمالك بعد انتهاء عقده وتجاهل الجميع مدرب الأهلي الذي تمت إقالته.

وأوضح مرتضى منصور أن لجنة اختيار المدير الفني بالزمالك قامت باختيار ميتشو لتدريب الفريق بالإجماع، لافتا إلى أنه بعدما قام بالتمويه والإعلان عن التعاقد مع الكساندر ستانوفيتش فوجئ باتهامه بالخيانة رغم أنه سبق ورفض الدفاع عن الجاسوس عزام عزام.

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