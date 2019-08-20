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حوادث

باستخدام توك توك.. ضبط عاطلين سرقا هاتف ربة منزل في مصر القديمة

الثلاثاء 20/أغسطس/2019 - 01:47 م
المتهمين عقب ضبطهم
المتهمين عقب ضبطهم
محمد صبري - إسلام مقلد
تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة مصر القديمة من ضبط عاطلين عقب قيامهما بسرقة هاتف محمول من إحدى السيدات ربة منزل - مقيمة بالجيزة حال سيرها بدائرة القسم بأسلوب الخطف مستقلان مركبة "توك توك".

وبمواجهتهما أمام اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وبتطوير مناقشتهما اعترفا بتكوينهما تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين بذات الأسلوب، وأقرا بارتكاب 3 حوادث سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشادهما ضبط المسروقات المستولى عليها لدى عميلهما "سيئ النية" (عاطل - مقيم بدائرة القسم)، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وأخطرت النيابة للتحقيق.
باستخدام توك توك.. ضبط عاطلين سرقا هاتف ربة منزل في مصر القديمة

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