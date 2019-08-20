الشاي بلبن صنعة.. سيدة تحرج زوجها أمام أصدقائهما على تويتر.. فيديو

عشاق مشروب الشاي بلبن ليسوا مقتصرين على بلد معين في العالم بل هو مشروب شعبي يهواه الكثيرون حول العالم، فإنه برغم سهولة صنعه لا يتقنه الكثيرون.





نشرت صحيفة "ميرور" البريطانية، مقطع فيديو متداول لامرأة أحرجت زوجها عبر وسائل التواصل الاجتماعي وقامت بتصويره أثناء عمل كوب شاي بلبن ولكن بطريقة غريبة ومقززة بعض الشيء.





يظهر في الفيديو رجل وضع في الكوب مياه كثيرة جدا ولبن قليل للغاية، والمريب أنه لم يفرغ كيس الشاي في الكوب بل وضعه مغلفا بالورقة.













































نشرت زوجته الفيديو عبر حسابها على تويتر ووضعته في موقف محرج أمام الأصدقاء، وعلقت على الفيديو قائلة: "أنا على وشك الاتصال بالشرطة بسبب تلك الجريمة".