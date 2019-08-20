المدرسة الألمانية الأنسب.. نجم الأهلي يكشف عن مواصفات المدرب الجديد

كشف ياسر ريان نجم فريق الأهلي السابق عن مواصفات المدير الفني الانسب لقيادة الفريق خلفا لـ مارتن لاسارتي مؤكدا ان المدرسة الالمانية هي الأنسب خلال الفترة الحالية خاصة في ظل تالق معظم المدربين الالمان مع المارد الاحمر



وأضاف في تصريحات لقناة تايم سبورت أن الأهلي بحاجة لمدرب بمواصفات خاصة يعى جيدا حرص المارد الأحمر على تحقيق العديد من البطولات بالاضافة لتقديم اداء جيد .



أما بشأن عودة مانويل جوزيه المدير الفني السابق للفريق فأكد أنه من الصعب عودته في الوقت الحالي خاصة بسبب عوامل السن مشددا ان عودته من الممكن ان تكون كاستشاري فقط .



وتابع أن الأنسب خلال الفترة الحالية هو حسام البدري مدرب الأهلي السابق و لكن من الصعب عودته خاصة عقب ابتعاده عن التدريب خلال الفترة الماضية .





