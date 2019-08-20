ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

المدرسة الألمانية الأنسب.. نجم الأهلي يكشف عن مواصفات المدرب الجديد

الثلاثاء 20/أغسطس/2019 - 06:41 م
فريق الاهلي
فريق الاهلي
ياسمين تيسير
كشف ياسر ريان نجم فريق الأهلي السابق عن مواصفات المدير الفني الانسب لقيادة الفريق خلفا لـ مارتن لاسارتي مؤكدا ان المدرسة الالمانية هي الأنسب خلال الفترة الحالية خاصة في ظل تالق معظم المدربين الالمان مع المارد الاحمر

وأضاف في تصريحات لقناة تايم سبورت أن الأهلي بحاجة لمدرب بمواصفات خاصة يعى جيدا حرص المارد الأحمر على تحقيق العديد من البطولات بالاضافة لتقديم اداء جيد .

أما بشأن عودة مانويل جوزيه المدير الفني السابق للفريق فأكد أنه من الصعب عودته في الوقت الحالي خاصة بسبب عوامل السن مشددا ان عودته من الممكن ان تكون كاستشاري فقط .

وتابع أن الأنسب خلال الفترة الحالية هو حسام البدري مدرب الأهلي السابق و لكن من الصعب عودته خاصة عقب ابتعاده عن التدريب خلال الفترة الماضية .


الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

عقدة جوزيه مستمرة.. هل ينجح لاسارتي في فك نحس المدربين الأجانب أمام الزمالك

نجم الأهلي السابق يطالب برحيل لاسارتي وعودة ريان للقلعة الحمراء

العلاقات ليست جيدة.. الإسماعيلي يكشف سر الابتعاد عن ضم لاعبي الأهلي ..فيديو

الفوز أمام اطلع بره .. نجم الأهلي يكشف سبب الهزيمة أمام بيراميدز

ترشيحاتنا

استمرار نظام الثانوية العامة الجديد.. السيسي يوجه بالإسراع في تطبيق نظام التعليم الجديد

الحكام تسدل الجدل حول إيقاف جهاد جريشة بسبب أحداث الأهلى وبيراميدز

استفز أحمد شوبير.. كيف أغضب محمد صلاح المصريين بشأن عمرو وردة؟

الفريق أولا.. تصريح صادم لـ محمد صلاح بشأن تتويج ليفربول بالدوري الإنجليزي

دفعوا 2000 جنيه علشان عامل يقتل ابوهم.. أم وأبناؤها الثلاثة وراء مقتل مزارع بالسويس

لجنة التخطيط بـ الأهلي تواصل مناقشة ملفات المدرب الجديد.. وترشيح خافيير كليمنتي خلفا لـ لاسارتي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان أبيض ملفت... يسرا اللوزى تتألق فى أحدث جلسة تصوير

غريبة وأنيقة.. شاهد أبرز إطلالات ديمى لوفاتو فى عيد ميلادها

شاهد مرسيدس S-Class الجديدة للمرة الأولى بتقنية الـ 3D