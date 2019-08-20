مركز دراسات الجيش الإيراني: أمريكا ستسقط سريعا.. وستفلس بقرار من روسيا والصين

أطلق أحمد رضا بوردستان، رئيس مركز الدراسات الاستراتيجية للجيش الإيراني تصريحات مثيرة للجدل بشأن الولايات المتحدة الأمريكية.



وقال بحسب وكالة "فارس" الإيرانية، إن الولايات المتحدة ستتفكك بشكل أسرع مما يمكن تصوره، مدللا على ذلك بأن "أمريكا بديونها البالغة اليوم 22 تريليون دولار، تعد الدولة الأكثر مديونية في العالم ولكن هذا الأمر لا يظهر نظرا لأن الدولار يستخدم كأساس في المعاملات النقدية".



وأضاف أنه في حال تم تنفيذ مشروع إلغاء الدولار الأمريكي من التعاملات التجارية بين روسيا والصين، سيسمع العالم "صوت تحطم عظام أمريكا".



وتابع أن ولايات أمريكية مثل ولاية كاليفورنيا تسعى إلى الاستقلال والانفصال عن الولايات المتحدة، ولديها حركة تسعى لإجراء استفتاء على الانفصال، وقال إنه لو حدث ذلك "ستتبعها سائر الولايات"، وتتفكك أمريكا.



وأضاف أن الموجة التي تشهدها أمريكا من الانحلال الأخلاقي وتعاطي وإدمان المخدرات والتمييز العنصري وارتفاع معدلات الجريمة والقتل والانتحار، وتفشي هذه الظواهر وخروجها عن السيطرة ستتسبب في إسقاط هذه الإمبراطورية بأسرع مما يمكن تصوره.



