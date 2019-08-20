تنمية المشروعات: رفع الحد الأقصى لتمويل الشركات من 75 لـ 150 مليونا

قالت الدكتورة نيفين جامع؛ الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر؛ أن مجلس ادارة المشروعات المتوسطة ومنتهية الصغيرة اجتمع مع رئيس مجلس الوزراء وتم مناقشة عدد من الموضوعات منها رفع الحد الأقصى لتمويل المشروعات؛ منوهة أن تم رفع الحد الأقصى لتمويل المشروعات الصغيرة حتى 10 مليون جنيه بدلا من 5 مليون.



وأضافت جامع برنامج « مساء دي إم سي»؛ المذاع على فضائية «دي إم سي»؛ والذي يقدمه الإعلامي «رامي رضوان»؛ أنه تم رفع الحد الاقصى لتمويل الشركات من 75 مليون لـ 150 مليون؛ وذلك لجذب المواطنين والشباب لاقامة المشروعات الصناعية وتوفير فرص عمل.



وتابعت جامع، أن تمويل المشروعات القائمة والمشروعات الجديدة يستحوذ على 40% من الأموال الخاصة بتمويل المشروعات.