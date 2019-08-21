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بين الناس

أب يناشد وزارة الصحة إجراء عملية زرع قوقعة لطفله في شمال سيناء.. صور

الأربعاء 21/أغسطس/2019 - 08:13 ص
صدى البلد
وسام مختار
ناشد المواطن هانى مقبول، من بئر العبد بمحافظة شمال سيناء، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، وزارة الصحة ، لإجراء عملية زراعة قوقعة لابنه محمود الذى يبلغ من العمر سنتين.

وقال فى رسالته: بالرغم من الحصول على موافقة بالعملية منذ عام بمستشفى التأمين الصحى إلا أنه لم يتم إجراء الجراحة.

للتواصل مع الحالة الاتصال على رقم 01018015221

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

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