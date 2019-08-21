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فن

بعد طول انتظار.. طرح Once Upon a Time in Hollywood فى مصر

الأربعاء 21/أغسطس/2019 - 11:00 ص
Once Upon a Time
Once Upon a Time in Hollywood
محمد نبيـل
أخيرا، استقبلت دور العرض المصرية فيلم Once Upon a Time in Hollywood، بعد أن شهدت مسابقة مهرجان كان السينمائى العريق عرضه العالمى الأول فى حضور أغلب صناع الفيلم.

وشهد عرض فيلم Once Upon a Time in Hollywood فى مهرجان كان حضور مارجو روبي بجانب المخرج الكبير كوينتين ترانتينو والذى يقدم تاسع أفلامه.

وتدور أحداث فيلم Once Upon a Time in Hollywood فى عام 1969 فى مدينة لوس أنجلوس، حول شخصيتين رئيسيتين هما "ريك دالتون" ممثل تليفزيونى سابق لمسلسل ينتمى لنوعية "الويسترن" أو الغرب الأمريكى، ويجسده ليوناردو ديكابريو، و"كليف بوث"، الممثل البديل له الذى يؤدى المشاهد الخطرة بدلا منه، ويجسده براد بيت، ويكافح الاثنان من أجل تحقيق الشهرة فى هوليوود، بالتزامن مع بدء نشاط القاتل الشهير تشارلز مانسون.

ويركز الفيلم على سلسة جرائم القتل التى ارتكبتها عائلة "مانسون" فى فترة الستينيات من القرن الماضى، وراح ضحيتها عدد من الأشخاص منهم الممثلة الأمريكية شارون تايت التى تم طعنها نحو 16 طعنة وكانت وقتها حامل فى شهرها الثامن، ويشارك فى بطولته براد بيت وليوناردو ديكابريو وآل باتشينو، ومارجوت روبى، لورينزا ايزو، وداكوتا فانينج، وكيرت روسيل، وإخراج وتأليف كوينتين تارانتينو.

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