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رياضة

اسكو يدعم صفوفه بـ توأم بترول أسيوط استعدادًا للموسم الجديد

الأربعاء 21/أغسطس/2019 - 05:04 ص
صدى البلد
كتب / رباب الهوارى
نجح مسئولو مجلس إدارة نادي اسكو في ضم التوأم طه ومحمد لاعبى نادي بترول أسيوط، والأسيوطي سبورت، والمقاولون العرب، وشبان المسلمين بالغردقة، ومركز شباب القوصية سابقا، لمدة موسمين في صفقة انتقال حر، لتدعيم صفوف الفريق في الموسم الجديد.

تم التوقيع علي عقود الانضمام لفريق اسكو في حضور محسن محمود مدير عام النادي وجمال دسوقي المدير الفني وصلاح محمود إداري الفريق الأول .

الجدير بالذكر أن اللاعب طه يشغل مركزي خط الوسط ومركز صانع الألعاب ، وأيضا اللاعب محمد مركزي الجناح الأيمن والأيسر في الملعب ، حيث إنهما يتمتعان بالسرعة والمهارة والخبرات ولديهما الثقة والطموح فى المنافسة والصعود والعودة بنادي اسكو مرة أخرى لدورى القسم الثالث.

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