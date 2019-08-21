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فن

نتفليكس تعرض مسلسل The Politician في 27 سبتمبر

الأربعاء 21/أغسطس/2019 - 05:43 ص
مسلسل The Politician
مسلسل The Politician
أحمد إبراهيم
قررت شبكة نتفليكس عرض مسلسل The Politician فى 27 سبتمبر المقبل حيث تم الكشف عن البرومو التشويقى للعمل تمهيدا للعرض.

ويدور مسلسل The Politician حول طالب فى مدرسة سانتا باربرا يدعى بايتون هوبارت الذى يقرر أن يقدم للترشح للرئاسة الذى كان يحلم القيام به منذ سن السابعة، لكن أولًا سيتعين عليه الانتقال إلى مشهد سياسى أكثر غدرا، وهو الانتقال إلى مدرسة القديس سيباستيان الثانوية.

مسلسل The Politician من إنتاج وإخراج ريان ميرفي، ومن بطولة بن بلات، بوب بلابان، بنيامين باريت، لوسى بوينتون، ديفيد كورنسويت، زوى ديوتش، لورا دريفوس، ثيو جيرمين، راهن جونز، جيسيكا لانج، ديلان مكديرموت.

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