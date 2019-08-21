على جمعة: لا حرج في التسبيح والأكل باليد اليسرى.. فيديو

ورد إلى الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق سؤال يقول صاحبه: "هل يجوز التسبيح باليد اليسرى"؟ .





ورد المفتي السابق على جمعة بأنه "يجوز استعمال اليد اليسرى في الذكر ولا حرج في ذلك، فلو أنك تريد الاستغفار 100 مرة فلن تستطيع الاعتماد على اليد اليمنى بمفردها، وستحتاج إلى اليد اليسرى لمعرفة عدد الذكر".



