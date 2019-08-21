على جمعة: لا حرج في التسبيح والأكل باليد اليسرى.. فيديو

ورد إلى الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق سؤال يقول صاحبه: "هل يجوز التسبيح باليد اليسرى"؟ .
ورد المفتي السابق على جمعة بأنه "يجوز استعمال اليد اليسرى في الذكر ولا حرج في ذلك، فلو أنك تريد الاستغفار 100 مرة فلن تستطيع الاعتماد على اليد اليمنى بمفردها، وستحتاج إلى اليد اليسرى لمعرفة عدد الذكر".
وذكر علي جمعة أن النابتة " السلفيين" هم من روجوا لهذا الأمر، وهم انفسهم من قالوا بأن السبحة بدعة، لكنها ليست بدعة، كما أن تناول الطعام باليد اليسرى مع اليمنى جائز ولا مانع في ذلك، ولكن إن أكلت باليد اليمنى فقط فهذا هو الخير وأصبت سنة النبي صلى الله عليه وسلم.