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اقتصاد

بعد قرار وزير التموين.. شروط منح تراخيص فتح مخبز بلدي جديد

الأربعاء 21/أغسطس/2019 - 12:45 م
شروط ترخيص مخبز بلدي
شروط ترخيص مخبز بلدي جديد
محمد صبيح
أصدر وزير التموين والتجارة الداخلية قرارا جديدا بشأن تراخيص المخابز البلدية الجديدة، مطالبا مديريات التموين والتجارة الداخلية في جميع أنحاء الجمهورية بوقف منح تراخيص مخابز بلدية جديدة إلا في المجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق المحرومة بدءا من أول أغسطس الجاري.

وحدَّدت وزارة التموين والتجارة الداخلية مجموعة من الشروط لمنح تراخيص إنشاء مخبز بلدي، من بينها أن تكون مساحة المخبز لا تقل عن 65 مترًا بارتفاع لا يقل عن 4 أمتار بالخرسانة المسلحة وحوائط مغطاة بالسيراميك.

وذكر تقرير صادر عن الوزارة أنه ينبغي وجود مصدر للمرافق من كهرباء ومياه وصرف صحي، وأن تكون أرضية المخبز مبلطة ومصادر للمياه خاصة بعجن الخبز آليًا وألا تكون معدات التشغيل قابلة للصدأ.

وأوضح التقرير أنه ينبغي أن عدم تعرض الخبز للهب شديد ووجود مصادر للوقود من سولار أو غاز وتوافر ولاعة سولارية أو غازية لتقليل نسبة عادم الوقود وعدم الوصول لمعدل التلوث المحظور، وعزل الفرن نصف الآلي وفقًا للمواصفات حراريًا ووجود منافذ لتهوية الخبز المنتج ومنفذ لبيعه.

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