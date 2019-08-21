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رياضة

رسالة مؤثرة.. محمد صلاح يكشف تفاصيل حديث كلوب مع لاعبي ليفربول

الأربعاء 21/أغسطس/2019 - 12:49 م
محمد صلاح
محمد صلاح
نور عادل
كشف المحترف الدولي المصري محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، عن رسالة مدربه الألماني يورجن كلوب للاعبي فريق ليفربول قبل انطلاق الموسم الجديد.

وقال محمد صلاح، في تصريحات لشبكة CNN، إن يورجن كلوب أكد أن عليهم الاستمرار في العمل بجد وأنهم إذا رغبوا في الفوز ببطولة جديدة فعليهم بذل قصارى جهدهم.

وأضاف الفرعون محمد صلاح:" "علينا العمل بجد أكثر مما قدمناه الموسم الماضي، علينا أن نتحلى بالتواضع، لقد انتهى دوري أبطال أوروبا، انسوا وقاتلوا من أجل الفوز بالبطولات الجديدة مرة أخرى هذا الموسم"، مستطردًا: "إذا كنت تلعب في نادٍ مثل ليفربول، فهناك دائمًا توقعات كبيرة، يجب أن تفوز بشيء ما".

وأكمل: "هناك دائمًا توقعات في كرة القدم، لذا، حتى لو لم يكن ذلك من اللاعبين أنفسهم، فمن الناس لأنهم يريدون رؤية النادي يفوز بالبطولات".

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