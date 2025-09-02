رسمياً.. الحكومة تحسم إجازة المولد النبوي2025

ارتفعت معدلات البحث خلال الأيام الأخيرة عن موعد إجازة المولد النبوي2025، والتي تعتبر أقرب إجازة رسمية مدفوعة الأجر يحصل عليها العاملون بالقطاعين الحكومي والخاص.

ويتساءل الكثير عن عدد أيام إجازة المولد النبوي ، و عطلة المولد النبوي للقطاع الخاص ، وإجازة المولد النبوي كم يوم؟ .. كل هذه الأسئلة نجاوب عليها في السطور التالية بعد إعلان الحكومة رسمياً عن إجازة المولد النبوي ..

رئيس الوزراء يعلن إجازة المولد النبوي2025

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارا، بأن يكون يوم الخميس الموافق 4 من شهر سبتمبر 2025، الموافق 12 من شهر ربيع الأول عام 1447 هجرية، إجازة رسمية مدفوعة الأجر، للعاملين في الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام؛ وذلك بمناسبة المولد النبوي الشريف 2025.

إجازة المولد النبوي للقطاع الخاص

كما أصدر وزير العمل أمس قرار رسمي بشأن إجازة المولد النبوي للقطاع الخاص، معلناً يوم الخميس الموافق 4 سبتمبر 2025 سيكون إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاع الخاص الخاضعين لأحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2025، وذلك بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف.

أجر مضاعف في الإجازة الرسمية

وأكد الوزير ، أن لصاحب العمل الحق في تشغيل العامل في هذا اليوم إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، على أن يستحق العامل في هذه الحالة، بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم، مِثلَي الأجر، أو يُمنح يومًا آخر عوضًا عنه بناءً على طلب كتابي من العامل يوضع بملفه الخاص، وذلك وفقًا لأحكام القانون.

عدد أيام إجازة المولد النبوي 2025

وبحسب القرار الصادر من رئيس الوزراء و وزير العمل ، فيتستطيع العاملون بالقطاعين الحكومي والخاص الحصول على إجازة متتالية لمدة ٣ أيام في إجازة المولد النبوي وهي :

-الخميس ٤ سبتمبر - المولد النبوي

-الجمعة ٦ سبتمبر - عطلة أسبوعية

-السبت ٧ سبتمبر - عطلة أسبوعية

إجازة البنوك المولد النبوي

كما أعلن البنك المركزي انه بمناسبة المولد النبوي الشريف2025 ، تقرر تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة في مصر يوم الخميس الموافق 4 سبتمبر 2025، على أن يُستأنف العمل صباح يوم الأحد الموافق 7 سبتمبر 2025.

هل يوم المولد النبوي عطلة رسمية؟

تم تداول هذا السؤال بكثرة في عمليات البحث، حيث يعتبر الخميس المقبل عطلة رسمية بمناسبة المولد النبوي الشريف، الموافق للرابع من شهر سبتمبر، سنة 2025, وهو عطلة رسمية في الوزارات والمؤسسات الحكومية كافة؛ تزامنًا مع الثاني عشر من ربيع الأول, المولد النبوي الشريف ذكرى ولادة سيدنا محمد صلى اللّٰه عليه وآله وسلم.



متى إجازة مولد النبي2025؟

بحسب أجندة العطلات الرسمية الصادرة عن رئاسة الجمهورية، فإن إجازة المولد النبوي هذا العام ستكون يوم الخميس 4 سبتمبر 2025، الموافق 12 ربيع الأول 1447 هـ، إذ تُمنح عطلة مدفوعة الأجر للعاملين في القطاعين الحكومي والخاص، على أن تُطبق الإجازة أيضًا في الوزارات والمدارس والهيئات العامة والبنوك.

منحة المولد النبوي

صرف 1500 جنيه منحة المولد النبوي من الحكومة

تأتي منحة المولد النبوي ضمن سلسلة منح تصرف سنويًا بمناسبات عدة لدعم من لا يمتلك دخلًا ثابتًا أو تأمينًا اجتماعيًا، وتهدف منحة العمالة غير المنتظمة إلى تقديم دعم مباشر للعاملين بالقطاعات غير الرسمية مثل الحرفيين وعمال اليومية والمزارعين وغيرهم ممن لا يتمتعون بضمانات وظيفية ثابتة.



وحددت وزارة العمل شروط الحصول على منحة العمالة غير المنتظمة 2025، والتي أقرتها الدولة بقيمة 1500 جنيه للعمالة غير المنتظمة، دعمًا للفئات الأكثر احتياجًا ومساندةً للأسر في مواجهة أعباء المعيشة.

وتأتي هذه الخطوة في إطار حرص الحكومة على إدخال البهجة في هذه المناسبة المباركة، مع تحديد آلية واضحة للصرف وضمان وصولها للمستحقين بسهولة ويسر.

وتحصل العمالة غير المنتظمة المُسجلة بقاعدة بيانات وزارة العمل، على 6 منح سنوية في مناسبات، هي عيد الميلاد المجيد، شهر رمضان المبارك، عيد الفطر، المولد النبوي، عيد العمال، المولد النبوي الشريف.