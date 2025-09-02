قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
موعد افتتاح حديقة الحيوان رسمياً .. وسعر التذاكر الجديدة
«عيسى» للأحمال.. و«أمير» للحراس | الأهلي يعلن تشكيل الجهاز الفني الجديد بقيادة عادل مصطفى
محمد إمام يشوق جمهوره بكواليس تصوير شمس الزناتي
من تيانانمن إلى واشنطن| كيف يعيد التحالف الثلاثي رسم مستقبل الصراع العالمي؟.. خبير يجيب
مترو الخط الثالث يمدد ساعات التشغيل لنقل جماهير مباراة مصر وإثيوبيا
الأزهر يحتفي بذكرى المولد النبوي بحضور قيادات دينية وسياسية
تعليم الجيزة تطلق أول مشروع لتدريب المعلمين على الذكاء الاصطناعي داخل المدارس
بقيمة 5.3 مليار دولار.. 10% نمو في صادرات الصناعات الكيماوية خلال الـ 7 أشهر الأولى من 2025
نتنياهو يهاجم رئيس وزراء بلجيكا بعد اعتزام بلاده الاعتراف بدولة فلسطين
أحمد موسى: الأمن المائي لمصر والسودان لا يتجزأ
22 دقيقة.. فيلم صوت هند رجب يحصل على أطول مدة تصفيق في مهرجان فينيسيا
برلمان

مكالمة واحدة قد تقودك إلى السجن.. القانون يلاحق المتصلين المزعجين

حسن رضوان

في زمن تتزايد فيه الشكاوى من المكالمات العشوائية والمزعجة، جاء قانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 ليضع حدًا صارمًا لأي إساءة استخدام لوسائل الاتصال، سواء بالاتصال الهاتفي المباشر أو عبر الوسائل الرقمية الأخرى، حيث ينص صراحةً على عقوبات جنائية تصل إلى الحبس والغرامة.

▪️ غرامة وسجن بسبب "إزعاج تليفوني"

بحسب المادة 76 من القانون، يعاقب كل من يتعمد مضايقة أو إزعاج غيره باستخدام وسائل الاتصال المختلفة، بالحبس أو غرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تتجاوز 20 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

كما يعاقب القانون أيضًا من يستخدم وسائل غير مشروعة لإجراء الاتصالات، أو يسهم في استخدامها، وهي مادة صريحة في مواجهة المكالمات العشوائية، خاصة الترويجية أو ذات الطابع المسيء أو غير الأخلاقي.

▪️ إجراءات جديدة لحماية المستخدمين

وفي إطار محاصرة الظاهرة المتزايدة، أعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عن حزمة من الإجراءات التنظيمية والتقنية تهدف إلى منع المكالمات العشوائية وتعزيز قدرة المواطنين على التعرف على هوية المتصل، وشملت أبرز الخطوات:

 خدمة إظهار الرقم والجهة المتصلة للتليفون الثابت
 توضيح صفة المتصل (إعلامي – مندوب توصيل – متبرع... إلخ)
 إغلاق أي جهاز يستخدم خطوط غير مسجلة لإجراء مكالمات ترويجية
 حظر المخالفين من الحصول على خطوط مستقبلية حتى لو كانت شخصية

▪️ خطوة استكمالية لقواعد يوليو 2024

تأتي هذه الإجراءات استكمالًا للقواعد التنظيمية التي أُقرت في يوليو 2024، والتي تلزم الشركات والمستخدمين بتسجيل بيانات أي جهة ترغب في إجراء مكالمات تجارية، وتفعيل الخدمة بشكل قانوني، مع توفير إشعار مسبق للمستخدم بأن المكالمة ذات طابع ترويجي (عبر تنبيه "NTRA Alert" أو إظهار اسم الجهة المتصلة).

