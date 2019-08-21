تخصيص أرض لإنشاء مقر لـ جامعة الأزهر في جنوب سيناء

تفقد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، مركز التدريب التابع لجهاز تعمير سيناء في اثناء اعداده وتجهيزه ليكون مقرا مؤقتا لجامعه الازهر.



وأكد محافظ جنوب سيناء، أنه جري استغلال مبني مركز التدريب في الطور، لإقامة مقر مؤقت لطلاب جامعة الازهر بعد تهالك المبني القديم، مؤكدا أن أعمال الصيانة التي تتم لاستغلال جزء من المبني بلغت نحو ٢ مليون جنيه.



وأوضح محافظ جنوب سيناء، أن فضيلة الامام الاكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الازهر، قد طالب بتخصيص أرض لإقامة مبني جامعة الأزهر بالمحافظة، وجار اتخاذ اجراءات تخصيص مساحة 10 آلاف متر مربع، واتخاذ التصديقات اللازمة من قبل المجلس التنفيذي ورئاسة الوزراء ليتم انشاء مقر جامعه الأزهر بجنوب سيناء.



ومن ناحية أخرى، تفقد محافظ جنوب سيناء، أعمال ازدواج طريق حمام موسى، رافقه اللواء نادر عشماي، السكرتير العام، وأحمد عبدالعظيم، رئيس مدينة طور سيناء، واللواء محمود عيسي، مفوض المحافظ للتخطيط والتنفيذ والمتابعة، ولفيف من القيادات التنفيذية والأمنية.



واستمع محافظ جنوب سيناء، إلى شرح تفصيلي من المهندس سيد فهمي، رئيس منطقة تعمير جنوب سيناء والقائم على تنفيذ المشروع.



وأوضح محافظ جنوب سيناء، أن المشروع بطول 3 كيلومترات و600 متر بتكلفة 38 مليون جنيه، يشمل توسعة طريق ومشاية دراجات ومشاه، مشيرا إلى أن الطريق عبارة عن حارتين كل حارة عرضها 8 أمتار وعرض الطريق الإجمالي 30 مترا، مؤكدا أن الطريق سيكون نموذجا يحتذى به وسيظهر بصورة مشرفة تليق بالعاصمة طور سيناء.