جامعة جنوب الوادى: بدء الكشف الطبى على الطلاب الجدد أول سبتمبر

أعلن الدكتور يوسف غرباوي رئيس جامعة جنوب الوادي، بأن كليات الجامعة بقنا وفرعها بالغردقة بدأت الاستعداد للعام الجامعي الجديد، حيث تقرر أن يكون يوم الأحد الموافق الأول من شهر سبتمبر القادم هو موعد بدء توقيع الكشف الطبي على الطلاب الجدد المزمع التحاقهم بالجامعة، وتستمر أعمال الكشف الطبى حتى يوم الثلاثاء الموافق 24 سبتمبر، على أن يتم عقد الكشف الطبى للطلاب المتخلفين بكافة الكليات يوم الأربعاء الموافق 18 سبتمبر القادم.



وأضاف غرباوى، بأن يوم الأحد الموافق الأول من شهر سبتمبر القادم هو موعد مناظرة الطلاب ذوى الاحتياجات الخاصة من أبناء النطاق الجعرافى للجامعة والراغبين في الالتحاق بكليات الآداب والحقوق والتجارة وذلك دون التقيد بشرط المجموع.



وأشار رئيس جامعة جنوب الوادي إلى أنه تم تشكيل لجنة ثلاثية لتوقيع الكشف الطبي علي الطلاب ذوى الاحتياجات الخاصة، و أن باب التحويلات للفرق الأعلى من وإلى الجامعة مازال مستمر حتى نهاية شهر أغسطس الجاري.



وأوضح الدكتور محمد أبوالفضل بدران- نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، بأن موقع التنسيق الإليكتروني للجامعة يقوم بتسجيل رغبات طلاب الشهادات الفنية الراغبين في الالتحاق بالجامعات والمعاهد العليا وذلك للطلاب الحاصلين على مجموع 60% كحد أدنى، مشيرًا إلى أن الموقع الإليكتروني للجامعة مستمر في تسجيل طلبات الالتحاق بالمدن الجامعية للطلاب الجدد والقدامى وذلك حتى نهاية شهر أغسطس الجاري.