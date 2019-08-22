صاحب مشروع تصنيع لوحات كهربائية: الحكومة أعطتني 700 ألف جنيه لشراء المعدات

قال صاحب مشروع تصنيع لوحات كهربائية، خالد واكد ، إنه يقوم بتصنيع لوحات كهربائية في مصر بعدما كان يتم استيراد 90% من الخارج؛ لعدم توافر المعدات اللازمة لتصنيعها في مصر.





وأضاف صاحب مشروع تصنيع لوحات كهربائية، في حواره مع الإعلامي خالد أبو بكر في برنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة"، أن جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ساعده في تمويل المشروع لشراء آلة تصنيع اللوحات الكهربائية، وتم تمويله بـ 700 ألف جنيه، متابعًا "قمنا بتصنيع جزء من الماكينة في مصر وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ساعدنا بالتمويل لشراء المعدة".





وأكد صاحب مشروع تصنيع لوحات كهربائية، "تم الاستقرار على شراء المعدات من الصين، وحصلت على القرض بعد 3 أشهر من المعاينات والدراسة للمشروع".



