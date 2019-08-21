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محافظات

لليوم الثاني.. رئيس حي النزهة يقود حملة مكبرة لرفع إشغالات المقاهي .. صور

الأربعاء 21/أغسطس/2019 - 11:36 م
اللواء خالد عقل يقود
اللواء خالد عقل يقود الحملة
عبد العزيز جمال
قاد اللواء خالد عقل رئيس حى النزهة حملة مكبرة لليوم الثاني على التوالي ، تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة لإعادة الانضباط بالشارع القاهرى ومتابعة المهندس ابراهيم صابر نائب المحافظ للمنطقة الشرقية.

وأسفرت الحملة عن رفع الإشغالات من كافيه شهير بشارع النصر شيراتون ، وكافيهين بمساكن صقر قريش، كما تم رفع الإشغالات من مقهى بلدى بمساكن صقر قريش و كافيه شهير في 14شارع المشير.

كما تم غلق وتشميع كافية شهير بقطعة8 مربع 1056 شارع المشير ورفع الاشغالات منه ؛ علاوة على رفع اشغال عربة استانلس للكبدة ورفع إشغالات من أمام مقهى بشارع النصر شيراتون ، كما تم ضبط سيارة سوزوكي امام حديقة فرغلى بشارع خالد بن الوليد لاستخدامها لبيع الفول.

وشملت الحملة تحرير 9 محاضر اشغال طريق و 6 محاضر تالف رصف و 8 محاضر بيئة ، علاوة على 7 محاضر عدم وضع صندوق قمامة و 3 محاضر عدم وضع كاميرات مراقبة ، فضلا عن تحرير 7 محاضر ادارة بدون ترخيص ، وجارى عمل كافة الاجراءات القانونية حيال المخالفين وتطبيق القانون.


وأكد اللواء خالد عقل على المرور اليومي واستمرار الحملات لمواجهة الإشغالات الخاصة بالباعة الجائلين والمحلات والمقاهي ، والتعامل بكل حزم مع المخالفين.

رافق رئيس الحي ممثلي شرطة المرافق وقسم النزهة وقوات الأمن وإدارات المحلات والاشغالات والبيئة والرصد البيئي وفرع هيئة النظافة والمتابعة الميدانية ومسئولى المربعات.
لليوم الثاني.. رئيس حي النزهة يقود حملة مكبرة لرفع إشغالات المقاهي .. صور
لليوم الثاني.. رئيس حي النزهة يقود حملة مكبرة لرفع إشغالات المقاهي .. صور
لليوم الثاني.. رئيس حي النزهة يقود حملة مكبرة لرفع إشغالات المقاهي .. صور
لليوم الثاني.. رئيس حي النزهة يقود حملة مكبرة لرفع إشغالات المقاهي .. صور
لليوم الثاني.. رئيس حي النزهة يقود حملة مكبرة لرفع إشغالات المقاهي .. صور
لليوم الثاني.. رئيس حي النزهة يقود حملة مكبرة لرفع إشغالات المقاهي .. صور
لليوم الثاني.. رئيس حي النزهة يقود حملة مكبرة لرفع إشغالات المقاهي .. صور
لليوم الثاني.. رئيس حي النزهة يقود حملة مكبرة لرفع إشغالات المقاهي .. صور
لليوم الثاني.. رئيس حي النزهة يقود حملة مكبرة لرفع إشغالات المقاهي .. صور
لليوم الثاني.. رئيس حي النزهة يقود حملة مكبرة لرفع إشغالات المقاهي .. صور
لليوم الثاني.. رئيس حي النزهة يقود حملة مكبرة لرفع إشغالات المقاهي .. صور
لليوم الثاني.. رئيس حي النزهة يقود حملة مكبرة لرفع إشغالات المقاهي .. صور
لليوم الثاني.. رئيس حي النزهة يقود حملة مكبرة لرفع إشغالات المقاهي .. صور
لليوم الثاني.. رئيس حي النزهة يقود حملة مكبرة لرفع إشغالات المقاهي .. صور
لليوم الثاني.. رئيس حي النزهة يقود حملة مكبرة لرفع إشغالات المقاهي .. صور
لليوم الثاني.. رئيس حي النزهة يقود حملة مكبرة لرفع إشغالات المقاهي .. صور
لليوم الثاني.. رئيس حي النزهة يقود حملة مكبرة لرفع إشغالات المقاهي .. صور
لليوم الثاني.. رئيس حي النزهة يقود حملة مكبرة لرفع إشغالات المقاهي .. صور
لليوم الثاني.. رئيس حي النزهة يقود حملة مكبرة لرفع إشغالات المقاهي .. صور
لليوم الثاني.. رئيس حي النزهة يقود حملة مكبرة لرفع إشغالات المقاهي .. صور
لليوم الثاني.. رئيس حي النزهة يقود حملة مكبرة لرفع إشغالات المقاهي .. صور
لليوم الثاني.. رئيس حي النزهة يقود حملة مكبرة لرفع إشغالات المقاهي .. صور
لليوم الثاني.. رئيس حي النزهة يقود حملة مكبرة لرفع إشغالات المقاهي .. صور
لليوم الثاني.. رئيس حي النزهة يقود حملة مكبرة لرفع إشغالات المقاهي .. صور
لليوم الثاني.. رئيس حي النزهة يقود حملة مكبرة لرفع إشغالات المقاهي .. صور
لليوم الثاني.. رئيس حي النزهة يقود حملة مكبرة لرفع إشغالات المقاهي .. صور
لليوم الثاني.. رئيس حي النزهة يقود حملة مكبرة لرفع إشغالات المقاهي .. صور
لليوم الثاني.. رئيس حي النزهة يقود حملة مكبرة لرفع إشغالات المقاهي .. صور
لليوم الثاني.. رئيس حي النزهة يقود حملة مكبرة لرفع إشغالات المقاهي .. صور
لليوم الثاني.. رئيس حي النزهة يقود حملة مكبرة لرفع إشغالات المقاهي .. صور
لليوم الثاني.. رئيس حي النزهة يقود حملة مكبرة لرفع إشغالات المقاهي .. صور
لليوم الثاني.. رئيس حي النزهة يقود حملة مكبرة لرفع إشغالات المقاهي .. صور
لليوم الثاني.. رئيس حي النزهة يقود حملة مكبرة لرفع إشغالات المقاهي .. صور
لليوم الثاني.. رئيس حي النزهة يقود حملة مكبرة لرفع إشغالات المقاهي .. صور
لليوم الثاني.. رئيس حي النزهة يقود حملة مكبرة لرفع إشغالات المقاهي .. صور
لليوم الثاني.. رئيس حي النزهة يقود حملة مكبرة لرفع إشغالات المقاهي .. صور
لليوم الثاني.. رئيس حي النزهة يقود حملة مكبرة لرفع إشغالات المقاهي .. صور
لليوم الثاني.. رئيس حي النزهة يقود حملة مكبرة لرفع إشغالات المقاهي .. صور
لليوم الثاني.. رئيس حي النزهة يقود حملة مكبرة لرفع إشغالات المقاهي .. صور
لليوم الثاني.. رئيس حي النزهة يقود حملة مكبرة لرفع إشغالات المقاهي .. صور
لليوم الثاني.. رئيس حي النزهة يقود حملة مكبرة لرفع إشغالات المقاهي .. صور
لليوم الثاني.. رئيس حي النزهة يقود حملة مكبرة لرفع إشغالات المقاهي .. صور
لليوم الثاني.. رئيس حي النزهة يقود حملة مكبرة لرفع إشغالات المقاهي .. صور
لليوم الثاني.. رئيس حي النزهة يقود حملة مكبرة لرفع إشغالات المقاهي .. صور
لليوم الثاني.. رئيس حي النزهة يقود حملة مكبرة لرفع إشغالات المقاهي .. صور
لليوم الثاني.. رئيس حي النزهة يقود حملة مكبرة لرفع إشغالات المقاهي .. صور
لليوم الثاني.. رئيس حي النزهة يقود حملة مكبرة لرفع إشغالات المقاهي .. صور
لليوم الثاني.. رئيس حي النزهة يقود حملة مكبرة لرفع إشغالات المقاهي .. صور
لليوم الثاني.. رئيس حي النزهة يقود حملة مكبرة لرفع إشغالات المقاهي .. صور
لليوم الثاني.. رئيس حي النزهة يقود حملة مكبرة لرفع إشغالات المقاهي .. صور
لليوم الثاني.. رئيس حي النزهة يقود حملة مكبرة لرفع إشغالات المقاهي .. صور
لليوم الثاني.. رئيس حي النزهة يقود حملة مكبرة لرفع إشغالات المقاهي .. صور
لليوم الثاني.. رئيس حي النزهة يقود حملة مكبرة لرفع إشغالات المقاهي .. صور
لليوم الثاني.. رئيس حي النزهة يقود حملة مكبرة لرفع إشغالات المقاهي .. صور
لليوم الثاني.. رئيس حي النزهة يقود حملة مكبرة لرفع إشغالات المقاهي .. صور
لليوم الثاني.. رئيس حي النزهة يقود حملة مكبرة لرفع إشغالات المقاهي .. صور
لليوم الثاني.. رئيس حي النزهة يقود حملة مكبرة لرفع إشغالات المقاهي .. صور
لليوم الثاني.. رئيس حي النزهة يقود حملة مكبرة لرفع إشغالات المقاهي .. صور
لليوم الثاني.. رئيس حي النزهة يقود حملة مكبرة لرفع إشغالات المقاهي .. صور
لليوم الثاني.. رئيس حي النزهة يقود حملة مكبرة لرفع إشغالات المقاهي .. صور
لليوم الثاني.. رئيس حي النزهة يقود حملة مكبرة لرفع إشغالات المقاهي .. صور
لليوم الثاني.. رئيس حي النزهة يقود حملة مكبرة لرفع إشغالات المقاهي .. صور
لليوم الثاني.. رئيس حي النزهة يقود حملة مكبرة لرفع إشغالات المقاهي .. صور
لليوم الثاني.. رئيس حي النزهة يقود حملة مكبرة لرفع إشغالات المقاهي .. صور
لليوم الثاني.. رئيس حي النزهة يقود حملة مكبرة لرفع إشغالات المقاهي .. صور

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