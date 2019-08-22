أبو العينين: التيكاد أهم مؤتمر لـ العلاقات الأفريقية مع اليابان ..صور

قال رجل الأعمال محمد أبو العينين، الرئيس الشرفي للبرلمان الأورومتوسطي، إن مؤتمر التيكاد يعد أحد أهم مؤتمر للعلاقات الأفريقية مع اليابان، موضحًا أن الفكر الياباني يمتاز بأنه فكر تنموي يهدف إلى بناء الأمم وإعداد البشر.





ووجه محمد أبو العينين، خلال مؤتمر عُقد بمقر إقامة السفير الياباني لدى القاهرة، الشكر إلى وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي؛ لجهودها الرائعة في خدمة البيئة الاستثمارية في مصر، حيث تعد من القلائل التي قدمت الأساليب العلمية في التواصل مع المستثمرين، كما أن مكتبها مفتوح للجميع، متمنيًا لها التوفيق.





وهنأ محمد أبو العينين، المهندس إبراهيم العربي؛ بمنصبه الجديد ممثلًا للغرف التجارية المصرية اليابانية، معلنًا تدشين أفريقيا شامبون التي تمتاز بالعديد من المزايا، ومنها في الحصول علي جواز سفر أفريقي الذي سيسهل الحركة والتنقلات بين دول القارة.