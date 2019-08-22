السلطان.. روتانا تطرح أحدث أغاني محمد رمضان اليوم

أعلنت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات استعدادها لطرح أحدث أغنية محمد رمضان «السلطان» اليوم، عبر تطبيق ديزر للموسيقى.





ونشرت روتانا صورة لـ محمد رمضان، وكتبت عليها «ساعات قليلة تفصلنا عن سماع أغنية #محمد_رمضان الجديدة #السلطان .. اسمعوها حصريًا على #Deezer».





ومن خلال كلمات الأغنية، يردد محمد رمضان عبارات يؤكد فيها أنه سلطانًا، حيث يقول «العبدلله السلطان .. السلطان»، وذلك بعد الجدل الكبير الذي أثاره قبل عدة أشهر، من خلال أغنيته «الملك»، والتي روج من خلالها ايضًا إلى أنه ملكًا.



