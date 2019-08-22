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رياضة

لن يعود.. خالد الغندور يكشف كواليس أزمة كهربا مع الزمالك

الخميس 22/أغسطس/2019 - 03:13 ص
كهربا
كهربا
ياسمين تيسير
كشف خالد الغندور لاعب الزمالك والمنتخب السابق، عن تطورات أزمة محمود عبد المنعم كهربا المحترف في صفوف فريق ألفيس البرتغالي خاصة عقب تصريحات الأخير أمس وحصوله على البطاقة الدولية. 

وأكد خالد الغندور عبر برنامجه التلفيزيوني، أن الزمالك أغلق أبوابه أمام كهربا، مشددًا على أن اللاعب لن يرتدي تيشيرت الفريق مرة أخرى. 

وأضاف خالد الغندور أن الزمالك يحتفظ بحقوقه كاملة خاصة عقب سفر اللاعب والانضمام إلى صفوف الفريق البرتغالي من دون موافقة مسئولي الفريق الأبيض.

وأعلن محمود عبد المنعم "كهربا"، حصوله على البطاقة الدولية المؤقتة من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، وفقًا لما ذكره اللاعب الدولي عبر صفحته الشخصية على موقع "انستجرام".

وعقب حصول كهربا على بطاقته الدولية المؤقتة أصبح من حقه المشاركة رسميًا مع نادي أفيس البرتغالي في مباراته المقبلة يوم الجمعة المقبل أمام ريو آفي البرتغالي على ملعب دوس أركوس.

وعلم "صدى البلد" أن قيمة الشرط الجزائى فى عقد كهربا مع فريقه البرتغالى تبلغ مليون دولار أى ما يوازى 17 مليون جنيه.

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