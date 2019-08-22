جلبت لنا العار.. تبرئة شقيقي كيم كارداشيان الهند بعد 3 سنوات من قتلها

بسبب جريمة ثأر للشرف قام «وسيم بلوش» شاب هندي مسلم بخنق أخته «قنديل» البالغة من العمر 26 عامًا في منزلهما بالهند منذ 3 سنوات بالاشتراك مع أخيه «أسلم شاهين»، بسبب فيديوهاتها المثيرة على السوشيال ميديا والتي اعتبرها "جلبت العار على عائلة بلوش" لما فيها من خروج عن العادات والتقاليد، لكن المحكمة حكمت اليوم ببراءة الشقيقين.





مثُل الشقيقان أمام محكمة مولتان في بنجاب، بعد أن تم اعتقالهما في "جريمة شرف" بحق أختهما التي قتلها «وسيم» عام 2016، رغم أن شقيقها الآخر «أسلم» كان دوره غير واضح في قضية القتل، وتم تبرئة الاثنين بعد طلب إفادة خطية قدمها والداهما إلى المحكمة بإنهاء القضية لأنهما غفرا لولديهما جريمة قتل شقيقتهما الوحيدة.





تم قتل قنديل المعروفة بـ«كيم كارداشيان الهند» على يد شقيقها بعد أسابيع من نشرها صورة برفقة أحد الشيوخ المشهورين يدعى «عبدالقافي» بحسب الدايلي ميل، ظهرا في الصورة داخل غرفة فندق وهي تضع "العِمة" الخاصة به على رأسها وفمها مفتوح، وهو ما أثار غضب الشقيقين، فخنقها أخوها حتى الموت.





تضمنت بعض أعمال قنديل الأكثر شهرة عرضًا لأداء تشجيعي لفريق الكريكيت الباكستاني، بينما ارتدت ثوبًا قرمزيًا مفعمًا بالحيوية والإثارة في عيد الحب، واحتوت فيديوهاتها على معايير غربية لا تناسب القيم الإسلامية.