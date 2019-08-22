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شاومي تكشف عن هاتف Mi 9T Pro رسميا.. تعرف على مميزاته

الخميس 22/أغسطس/2019 - 07:38 ص
هاتف Mi 9T Pro
هاتف Mi 9T Pro
آية جمعة
كشفت شركة "شاومي" Xiaomi الصينية أخيرًا عن هاتفها الذكي الجديد، Mi 9T Pro، الذي يعد نسخة مطورة من علامة Redmi K20 Pro التي تم إطلاقها في الصين قبل فصل الصيف.

ووفقا لموقع "أندرويد بيت" التقني، سيكون الهاتف الجديد متاحا في أوروبا اعتبارًا من أغسطس بـ 399 يورو.

ويتميز الهاتف الذكي بتصميمه الأنيق والكاميرا المنبثقة التي تتيح له تقديم شاشة AMOLED كبيرة للغاية مقاس 6.39 بوصة، ويتوفر الهاتف بثلاثة ألوان هم الأزرق والأحمر والأسود.

وبالإضافة إلى تصميمه الأنيق، فإن الجزء الأكثر إثارة للاهتمام من Mi 9T Pro هو قسم التصوير، حيث يستخدم الهتف كاميرا IMX586 48 ميجابكسل (فتحة f / 1.75) في المستشعر الرئيسي، وكاميرا عريضة الزاوية بدقة 13 ميغابكسل (FOV 124.8 درجة) وعدسة تليفوتوغرافي 8 ميجابكسل (تكبير بصري X2 ، 1.12 ميكرون ، F / 2.4 الفتحة).

ويستخدم الهاتف معالج Snapdragon 855، الذي يعد أسرع معالج للهواتف المحمولة في السوق.

كما يأتي الهاتف بذاكرة الوصول العشوائي (RAM) بسعة 6 جيجا بايت و GPU Adreno 640 ، وبطارية 4000 مللي أمبير في الساعة تتلاءم مع الجهاز ومتوافقة مع الشحن السريع حتى 27 وات عبر USB اكتب-C، ويحتوي أيضًا على مقبس سماعة رأس بحجم 3.5 مم، وهي ميزة أصبحت نادرة بشكل متزايد على الهواتف الذكية اليوم.

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