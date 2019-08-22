ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

شاهد.. غادة عبد الرازق وسط الورود في أحدث جلسة تصوير

الخميس 22/أغسطس/2019 - 07:17 ص
غادة عبد الرازق
غادة عبد الرازق
محمد بدران
نشرت غادة عبد الرازق عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "انستجرام"، صورة جديدة أثناء قضاء عطلتها الصيفية.

وظهرت غادة عبد الرازق بإطلالتين مختلفتين، في الأولى بفستان قصير، وظهرت في الثانية ببدلة كاملة، ولاقت إعجاب متابعيها، وعلقت الفنانة عبير منير على الصور قائلة "قمر وفله يارب دايما ناجحة يا غادة".

يذكر أن آخر أعمال غادة عبدالرازق الدرامية كان مسلسل "حدوتة مرة" والذى تم عرضه فى رمضان الماضى، ودارت أحداثه حول "مُرة" التي تعيش مأساة عائلية تهدد حياتها المستقبلية.

وشارك في بطولة العمل عبد الرحمن أبو زهرة، وأحمد صفوت، ومحمد شاهين، ومجدي كامل، وعايدة رياض، وإخراج ياسمين أحمد.

شاهد.. غادة عبد الرازق وسط الورود في أحدث جلسة تصوير
شاهد.. غادة عبد الرازق وسط الورود في أحدث جلسة تصوير
شاهد.. غادة عبد الرازق وسط الورود في أحدث جلسة تصوير
شاهد.. غادة عبد الرازق وسط الورود في أحدث جلسة تصوير
شاهد.. غادة عبد الرازق وسط الورود في أحدث جلسة تصوير

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

شاهد .. غادة عبد الرازق بـ لوك جديد بعد حدوتة مرة

شاهد.. ماذا فعل مجدي كامل أثناء تكريمه مع أحمد السقا

مساء الفل .. مجدى كامل ينشر صورة مع زوجته وابنه

مع الكلاب في لقطة عفوية.. شاهد سلمى أبو ضيف مع حيواناتها

بـ أوف شولدر.. غادة عبد الرازق تخطف الأنظار في أحدث ظهور

غادة عبد الرازق بإطلالة جديدة وجذابة وسط الطبيعة.. شاهد

ترشيحاتنا

على جمعة: لا يجوز للمسافر جمع وقصر الصلاة في حالة واحدة

اللجنة الدائمة لتنظيم إيراد النهر: حالة الفيضان لـ نهر النيل تظهر نهاية سبتمبر

يعاقب المخطئ.. مرتضى منصور يعلق على تولى عمرو الجناينى رئاسة اتحاد الكرة

احمد فرحات: 8 حالات لا يجوز فيها التصالح العقارى ..فيديو

اخبار البرلمان.. صدمة للملاك بقانون الإيجار القديم.. عقوبات صارمة على مهربي التموين.. وتوفيق أوضاع الجمعيات الأهلية فبراير المقبل

مرتضى منصور: لهذا السبب يرفض الاهلى إعارة لاعبيه لـ المصرى

هند الحناوى سكرانة.. احمد الفيشاوى يفجر مفاجأة بشأن ابنته لينا ..شاهد

تؤدي إلى الوفاة.. احذر غسل اللحوم والدجاج قبل الطهى

شاهد.. ياسمين صبرى تحدث ضجة مع شقيقها فى الجيم

مرتضى منصور: لهذا السبب يرفض الاهلى إعارة لاعبيه لـ المصرى

المدير الفني الجديد لـ النادي الأهلي.. المرشحون كرواتي وهولندي والثالث مفاجأة

ضبط مرتكبي واقعة التعدي على معاق الشرقية داخل محل حلاقة

يعانى صعوبة فى الأكل.. تطورات الحالة الصحية لـ هيثم شاكر ومعاناته من المرض الخبيث

يعاقب المخطئ.. مرتضى منصور يعلق على تولى عمرو الجناينى رئاسة اتحاد الكرة

اخبار البرلمان.. صدمة للملاك بقانون الإيجار القديم.. عقوبات صارمة على مهربي التموين.. وتوفيق أوضاع الجمعيات الأهلية فبراير المقبل

صاحب الأزمة عارف نفسه.. كهربا يكشف عن سبب أزمته مع الزمالك

شاهد.. وداع أسطوري من لاعبى الأهلي لـ مارتن لاسارتي قبل مغادرته القاهرة

اخبار الرياضة.. ملامح الجهاز الفني الجديد لمنتخب مصر.. الاهلى يستقر على اسم المدرب الجديد.. الشرط الجزائي لعقد كهربا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ فيونكة لافتة.. نجوى كرم تتألق بالأسود فى StarsOnBoard

صدى البلد يكرم منتخب مصر لكرة اليد للناشئين بعد حصوله على كأس العالم.. صور

الداخلية : إحباط ترويج 100 كيلو لـ مخدر الايس بقيمة 200 مليون جنيه.. صور