شاهد.. غادة عبد الرازق وسط الورود في أحدث جلسة تصوير

نشرت غادة عبد الرازق عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "انستجرام"، صورة جديدة أثناء قضاء عطلتها الصيفية.





وظهرت غادة عبد الرازق بإطلالتين مختلفتين، في الأولى بفستان قصير، وظهرت في الثانية ببدلة كاملة، ولاقت إعجاب متابعيها، وعلقت الفنانة عبير منير على الصور قائلة "قمر وفله يارب دايما ناجحة يا غادة".





يذكر أن آخر أعمال غادة عبدالرازق الدرامية كان مسلسل "حدوتة مرة" والذى تم عرضه فى رمضان الماضى، ودارت أحداثه حول "مُرة" التي تعيش مأساة عائلية تهدد حياتها المستقبلية.





وشارك في بطولة العمل عبد الرحمن أبو زهرة، وأحمد صفوت، ومحمد شاهين، ومجدي كامل، وعايدة رياض، وإخراج ياسمين أحمد.