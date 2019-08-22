براجا "كوكا" يصطدم بـ سبارتاك موسكو في الدوري الأوروبي

يواجه فريق سبورتتج براجا المحترف ضمن صفوفه المهاجم المصري أحمد حسن كوكا، نظيره سبارتاك موسكو الروسي، الخميس، في تمام التاسعة إلا ربع مساء، ضمن ذهاب منافسات الملحق المؤهل إلى الدوري الأوروبي.



ويسعى فريق سبورتتج براجا لتحقيق فوز كبير على أرضه ووسط جماهيره، قبل لقاء الإياب في روسيا، بينما يطمح سبارتاك موسكو في تحقيق نتيجة إيجابية خارج الديار.



وكان سبورتنج براجا تأهل إلى هذا الدور بعد الفوز على بروندوبي الدنماركي بنتيجة 7 - 3 بمجموع المباراتين، بينما تأهل سبارتاك موسكو على حساب ثون السويسري.



يذكر أن سبورنتج براجا خسر أمام سبورتنج لشبونة، الأحد الماضي، في الجولة الثانية بالدوري البرتغالي بهدفين مقابل هدف.