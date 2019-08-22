كهربا على اعتاب النادي الأهلي.. القصة الكاملة لأزمة اللاعب مع الزمالك .. فيديو





أزمة كهربا مع الزمالك





لا صوت يعلو في الوقت الحالي بين عشاق كرة القدم المصرية فوق صوت أزمة محمود كهربا مع نادي الزمالك ومجلس ادارة القلعة البيضاء خلال الفترة الاخيرة.



بدأت الأزمة برغبة اللاعب قبل نهاية الموسم المنقضي بالرحيل عن صفوف الزمالك وخوض تجربة الأحتراف من جديد، ولكن الزمالك كان يدعي ان اللاعب تعاقده مازال مستمر مع الفريق ولن يحق له الرحيل الا بموافقة ناديه وبعرض مالي كبير.





انضمام كهربا الي أفيس البرتغالي



ولكن فوجئ الجميع بسفر كهربا من مصر الي البرتغال، واعلان انضمامه الي فريق أفيس البرتغالي الذي يقوده المدير الفني السابق لنادي الزمالك ايناسيو، والذي دفع بـ كهربا في أول مبارياته الودية مع الفريق.



بدأت الأزمة بالاحتدام الكبير خاصة بتصريحات من جانب المستشار مرتضى منصور، رئيس مجلس ادارة الزمالك، عن كهربا، وانباء عن اقتراب اللاعب من الانضمام الي النادي الأهلي وان تعاقده مع الفريق البرتغالي ما هو الا "كوبري" من اجل العودة الي النادي الأهلي، لاسيما وأن كسر عقد كهربا مع الفريق البرتغالي مليون دولار، أي ما يعادل 81 مليون مصر، ويتوقع العض أن كهربا اقترب من النادي النادي الأهلي لاسيما بعد فيديو كهربا الأخير.





البطاقة الدولية لكهربا



وتوعد مرتضى منصور كهربا بانه لن يتم اصدار بطاقة دولية له وانه لن يتمكن من اللعب مع الفريق البرتغالي وذلك بعدما رفض الاتحاد المصري لكرة القدم ارسال البطاقة الدولية الي فريق أفيس البرتغالي.



لكن في تطورات كبيرة في تلك الازمة اصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم بطاقة دولية مؤقتة والتي تتيح لكهربا خوض المنافسات بشكل طبيعي مع النادي البرتغالي او اي نادي أخر يرغب اللاعب في الرحيل اليه.





فيديو كهربا



ليخرج اللاعب ليبدء استفزاز مسئولو الزمالك وجماهير وذلك عن طريق تويته عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قائلًا :" الحمد لله استلمت بطاقتي الدولية، إن شاء الله سوف أشارك في أول مباراة رسمية يوم الجمعة" مضيفًا :" انتظروني في فيديو على قناتي على اليوتيوب أوضح كل الأحداث والتفاصيل التي حدثت الفترة الماضية".



وخرج ابراهيم سعيد، نجم الأهلي والزمالك السابق، ليرد عليه من قائلًا له :" أنت عارف إني بحبك، وقف بقي كلام وركز ربنا يوفقك في اللي جاي، متزعلش الناس منك جماهير الزمالك مش طرف في مشكلتك وهما بيحبوك علي فكره متخسرهمش، ربنا يوفقك في اللي جاي".





كهربا وإبراهيم سعيد



ولكن خرج كهربا ليرد على ابراهيم سعيد، ليؤكد له انه سبب ازماته في الزمالك لم يكن الجمهور، وانما اشخاص مندسون يعلمون انفسهم بشكل جيد.





فيديو كهربا الجديد



ولم يتوقف كهربا عن احتفاله بتلك الطريقة عند هذا الحد، بل خرج لينشر فيديو محتفلًا ببطاقته الدولية قائلًا :" الفرعون العاشق جاهز للاحتفال، على الهادي يا زبادي".



وفي الأخير خرج نجم الزمالك السابق خالد الغندور ليهاجم كهربا ويدافع عن مسئولو القلعة البيضاء مؤكدًا على ان الزمالك سيحصل على حقه كامل في قضية محمود عبدالمنعم كهربا وان الايام المقبلة ستشهد على هذا.

في عالم الساحرة المستديرة عادة ما يكون هناك ازمات بين لاعبين وادارت الأندية، وعادة ما يكون هناك تصريحات حول تلك الأزمة من الطرفين، ولكن يوجد من ينفي الازمة في العلن حتى يسيطر عليها في الخفاء، ويوجد من يرغب في الكشف عن خبايا وتفاصيل الازمة في كل وسائل الاعلام، وهذا ما وجدناه خلال الفترة الأخيرة في أزمةمع