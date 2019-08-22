سباق مثير.. موسم كروي استثنائي ينطلق اليوم من الدوري السعودي

الإثارة والقوة والتنافس .. هي العنوان المرجح للنسخة الجديدة من الدوري السعودي للمحترفين التي تنطلق اليوم الخميس، وتحمل اسم الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، للمرة الثانية على التوالي.





موسم استثنائي جديد وسباق مثير من التحدي والمتعة بين 16 فريقًا تسلحوا بدعم حكومي تاريخي وغير مسبوق وفق آلية جديدة، من أجل تعزيز قيمة منتج كرة القدم السعودية، في وقت يشهد الدوري مشاركة فريقي "ضمك" من مدينة خميس مشيط و"العدالة" من الأحساء وهي الأولى لهما، وسيشهد هذا الموسم تواجد العديد من الأسماء اللامعة والبارزة على مستوى اللاعبين الأجانب الدوليين امتدادًا للأسماء التي تواجدت الموسم الماضي والتي أسهمت في زيادة القوة الفنية للمسابقة الكبيرة.





نسخة هذا الموسم الاستثنائية لن تقتصر بالتميز على الأحداث التي يشهدها المستطيل الأخضر، بل تتعداه من خلال دعم حكومي كبير لتعزيز بيئة الملاعب كأحد أهم الجوانب الترفيهية بالمملكة، والتي تخدم جوانب أخرى مثل الجانب الاقتصادي والإعلامي، مما يسهم بشكل كبير بزيادة الإقبال على حضور المباريات من أفراد المجتمع السعودي بأطيافهم كافة، بأرقام تزيد عن الأرقام القياسية التي سجلتها الجماهير السعودية من خلال تواجدها بالملاعب التي احتضنت منافسات الموسم الماضي، من مختلف الفئات العمرية وفي كل ملاعب كرة القدم، إذ ستشهد مباريات الموسم الجديد العديد من الفعاليات الترفيهية قبل المباريات، وفي استراحة ما بين الشوطين بمبادرة قادتها هيئة الرياضة، وهي الأولى من نوعها في الرياضة السعودية.



