أداء سلبي لمؤشرات البورصة المصرية فى ختام تعاملات آخر الأسبوع

تراجعت مؤشرات البورصة المصرية خلال منتصف تعاملات اليوم، الخميس، آخر جلسات الأسبوع، تحت ضغط من مبيعات المستثمرين على الأسهم القيادية والمتوسطة.



ودفعت مبيعات المستثمرين العرب والأجانب مؤشرات البورصة نحو التراجع مقابل مشتريات المستثمرين المحليين بـ 11.5 مليون جنيه.



وهبط مؤشر إيجى إكس 30 المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة المصرية بنسبة 0.17%.



وتراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة إيجى إكس 70 الذي يضم 70 شركة متوسطة مقيدة بالبورصة المصرية بنسبة 0.04%.



وخسر مؤشر إيجى إكس 100 الذي يتضمن أسهم الشركات القيادية والمتوسطة المقيدة بالبورصة بنسبة 0.01%.