ملتقى السرد الروائي بثقافة دمياط

أقامت الهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة دمياط، حيث استمر معرض مكتبة العبيدية للكتب المتنوعة فى استقبال الرواد للتزود بالمعرفة العامة.



كما عقدت مكتبة ميت الخولي مناقشة حوارية مع الأطفال وحديث عن أهم الهوايات والأمنيات المستقبلية، بجانب أمسية شعرية لبيت ثقافة الزرقا مع الشاعر محمود الشرابي بمستشفى الزرقا المركزي، ونظم قصر ثقافة فارسكور ملتقى السرد الروائي لبحث مستجدات الأدب وشكل السرد فى البناء التكويني للرواية.



احتفلت مكتبة كفر المياسرة بعيد وفاء النيل والذى يواكب منتصف شهر أغسطس من كل عام بعقد محاضرة عن قدسية النيل النابع من حب المصريين لنعم هذا النهر العظيم و دور كل منا فى الحفاظ عليه، ونفذ أطفال مكتبتى "ميت ابو غالب، كفر المياسرة"، وبيتى ثقافة "الزرقا، السرو"، وقصرى ثقافة دمياط الجديدة والطفل بعمل اسكتشات فنية ببعض العرائس القماشية والحكايات السردية ضمن برنامج قصة وقصقوصة وعروسة .



أقام بيت ثقافة السرو ورشة رسم وتلوين مع الأطفال من ذوى القدرات الخاصة، وبقصر ثقافة دمياط الجديدة أقيمت ورشة طبيعة صامتة واستمر قصر ثقافة دمياط بورشة اللغة الإنجليزية، وواصل قصر ثقافة الطفل فعاليات ورشة الخط العربى .