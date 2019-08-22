18 مدرسة جديدة تدخل الخدمة بالبحيرة بتكلفة 120 مليون جنيه.. صور

أعلن اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، الانتهاء من بناء وتسليم 18 مدرسة جديدة خلال شهر يوليو الماضي تضم 266 فصلا بتكلفة 119 مليونا و700 ألف جنيه جار تجهيزها بالأثاث اللازم لدخولها العملية التعليمية هذا العام الدراسى. مشيرًا إلى انتهاء فرع هيئة الأبنية التعليمية من 26 مدرسة تم تسليمها للتربية والتعليم العام المالي الماضي تضم 457 فصلا بتكلفة 144 مليونا و500 ألف جنيه.



وفى نفس السياق وجه المحافظ بتشكيل لجان مشتركة من مجالس المدن وهيئة الأبنية التعليمية والإدارات التعليمية للمرور الميدانى على جميع المدارس للوقوف على جاهزيتها لاستقبال العام الدراسي الجديد 2019 /2020 م.



ومن جانب آخر كثف رؤساء الوحدات المحلية المرور الميداني على المدارس بنطاق مراكزهم لمتابعة أعمال الصيانة الشاملة والبسيطة والسلامة الإنشائية من مبان وأسوار وتوصيلات كهربائية ودورات مياه مع نقل جميع المخلفات والقمامة خارج الأسوار ورفع أي إشغالات قد تعوق حركة الطلاب مع سرعة الانتهاء من تلك الأعمال قبل بدء العام الدراسي الجديد.



وأكد اللواء آمنة أن قطاع التعليم ما قبل الجامعي يأتى ضمن أولويات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وعلى قائمة المشروعات القومية التي توليها الدولة اهتمامًا كبيرًا وذلك من خلال العمل على تطوير وإصلاح التعليم والارتقاء بالعملية التعليمية وتهيئة الأجواء المناسبة وإنشاء المدارس الجديدة وتحسين الأداء الوظيفي للمعلمين والارتقاء بمستوياتهم ومهاراتهم لتقديم خدمات تعليمية جيدة للطلبة والطالبات.