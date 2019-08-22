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حوادث

المتهم بتقطيع زوجته بساطور: قالتلي بخونك واللي عندك اعمله فذبحتها أمام الطفلتين

الخميس 22/أغسطس/2019 - 07:19 م
تقطيع زوجته بساطور-
تقطيع زوجته بساطور- جثة
ندى حمودة – أحمد مهدي
أدلى المتهم بقتل زوجته وتقطيع جثتها بساطور في منطقة الهرم باعترافات تفصيلية للجريمة أمام مباحث الجيزة والنيابة العامة التي أجرت معه تحقيقات موسعة حول الواقعة.

وقال المتهم أنه تزوج من المجني عليها منذ عدة سنوات وأنجب منها طفلتين عمرهما عام ونصف و٩ أشهر ونشبت بينهما في الاونة الاخيرة خلافات شديدة لشكه في سلوكها وارتباطها بعلاقة غير شرعية بأحد الاشخاص الذي كانت تربطها به علاقة عاطفية قبل زواجهما حتي يوم الجريمة، عندما نشب خلاف بينهما فصرخت زوجته في وجهه واعترفت له بخيانتها قائلة: "ايوة رجعت لعشيقي واقولك حاجة كمان البنت الكبيرة دي مش بنتك واللي عندك اعمله".

اضاف المتهم أمام فريق البحث بقيادة العقيد محمد راسخ مفتش مباحث الهرم والرائد كريم عبد الواحد وكيل فرقة مباحث غرب الجيزة انه بعد سماعه اعترافات زوجته اتتابته حالة من الغضب وقرر التخلص منها فاستغل دخولها للاستحمام واستل سكينا من المطبخ ودخل ورائها، وقال المتهم: ذبحتها امام الطفلتين، سدد لها عدة طعنات من الظهر ثم قام بذبحها، وعن طريقة تخلصه من جثتها قال: جسمها ضخم ومكنتش هعرف اتخلص منه فأحضرت ساطور وقسمتها نصفين وضعت كل منهما في جوال وألقيت بهما في ترعة المريوطية.

وقال المتهم انه اصطحب الطفلتين بعد التخلص من جثة زوجته وتوجه لحماته أعطاها الطفلة الكبري وأخبرها أن زوجته خائنة واعترفت بان تلك الطفلة ليست من صلبه وان زوجته تركت المنزل ولم تعد ثم انصرف واعطي الطفلة الصغري لوالدته وشقيقته وانصرف متوجها الي الصعيد الا ان سيارته تعطلت واثناء اصلاحها يدخن سيجارة انفجر البنزين في وجهه ما ادي لاصابته بحروق في الوجه والذراعين والوجه من الدرجة الثانية وتم نقله لمستشفي قصر العيني حتي القت قوات الامن القبض عليه من داخل المستشفي.

أمرت النيابة بحبس المتهم ٤ ايام علي ذمة التحقيقات بتهمة القتل العمد.

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