رسميا.. تشامبرلين يمدد تعاقده مع ليفربول حتى 2023

أعلن نادي ليفربول الإنجليزي بشكل رسمي مساء اليوم الخميس تجديد عقد لاعبه أليكس أوكسليد تشامبرلين حتى 2023 .
وقال تشامبرلين في تصريحات لموقع ليفربول الرسمي: "أنا متحمس جدا، سعيد لتجديد عقدي مع النادي و هذا ما كنت أتطلع إليه".
وكان تشامبرلين قد انضم لـ ليفربول قادما من ارسنال في أغسطس 2017 و لعب مع الريدز 47 مباراة سجل خلالها 5 أهداف.
وتعرض تشامبرلين لإصابة في الركبة في أبريل 2018 أبعدته لفترة طويلة عن المشاركة مع الريدز في المباريات، إلا أنه عاد بقوة في الموسم الماضي وحجز مكانا أساسيا في تشكيلة كلوب.
وقال تشامبرلين في تصريحات لموقع ليفربول الرسمي: "أنا متحمس جدا، سعيد لتجديد عقدي مع النادي و هذا ما كنت أتطلع إليه".
وكان تشامبرلين قد انضم لـ ليفربول قادما من ارسنال في أغسطس 2017 و لعب مع الريدز 47 مباراة سجل خلالها 5 أهداف.
وتعرض تشامبرلين لإصابة في الركبة في أبريل 2018 أبعدته لفترة طويلة عن المشاركة مع الريدز في المباريات، إلا أنه عاد بقوة في الموسم الماضي وحجز مكانا أساسيا في تشكيلة كلوب.