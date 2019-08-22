رسميا.. تشامبرلين يمدد تعاقده مع ليفربول حتى 2023

أعلن نادي ليفربول الإنجليزي بشكل رسمي مساء اليوم الخميس تجديد عقد لاعبه أليكس أوكسليد تشامبرلين حتى 2023 .



وقال تشامبرلين في تصريحات لموقع ليفربول الرسمي: "أنا متحمس جدا، سعيد لتجديد عقدي مع النادي و هذا ما كنت أتطلع إليه".



وكان تشامبرلين قد انضم لـ ليفربول قادما من ارسنال في أغسطس 2017 و لعب مع الريدز 47 مباراة سجل خلالها 5 أهداف.



وتعرض تشامبرلين لإصابة في الركبة في أبريل 2018 أبعدته لفترة طويلة عن المشاركة مع الريدز في المباريات، إلا أنه عاد بقوة في الموسم الماضي وحجز مكانا أساسيا في تشكيلة كلوب.

