بسام راضي: الصحة العالمية أشادت بالانجاز القياسي لـ 100 مليون صحة

قال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن تيدروس أدهانوم مدير عام منظمة الصحة العالمية، أكد اهتمام المنظمة لنشاط مصر و اهتمامها بالصحة، وقدم تقرير المنظمة لـ الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي يوثق ويؤكد ما قامت به مصر فى مبادرة 100 مليون صحة.



وأضاف بسام راضي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج مساء دي ام سي المذاع على قناة دي أم سي، تقديم الإعلامي رامي رضوان، أن مدير عام منظمة الصحة العالمية قال إن ما حدث فى مصر بحملة 100 مليون صحة لم يحدث فى أى دولة، مشيرا الي أن مصر استخدمت آليات جديدة، وبذلت مجهود كبير فى حملة 100 مليون صحة، وأن المسح تم فى وقت قصير.



وأوضح أن مدير عام منظمة الصحة العالمية تحدث ايضًا عن انتهاء قوائم الانتظار، ودور الدولة فى توفير العلاج للمواطنين لتخفيف الألم على الكثير من المصريين، مشيرًا إلى أن هناك 250 ألف مواطن تم علاجهم بالمجان ضمن المبادرة الرئاسية لإنهاء قوائم الانتظار.



وأكد بسام راضي أن المنظمة تسعى بشكل جاد لنقل المبادرة التى تمت فى مصر لجميع الدول، وأكد أن الدولة أطلق منظومة التأمين الصحى فى محافظة بورسعيد، وقامت الدولة بعمل حملة لعلاج السيدات من الأمراض.



وكشف السفير بسام راضي أن مدير الصحة العالمية أشاد بمبادرة مصر بالكشف على مليون افريقي، التى أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي فى الفترة الأخيرة.

