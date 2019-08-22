ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بسام راضي: الصحة العالمية أشادت بالانجاز القياسي لـ 100 مليون صحة

الخميس 22/أغسطس/2019 - 10:37 م
السفير بسام راضي
السفير بسام راضي المتحدث الرسمي بأسم رئاسة الجمهورية
البهي عمرو
قال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن تيدروس أدهانوم مدير عام منظمة الصحة العالمية، أكد اهتمام المنظمة لنشاط مصر و اهتمامها بالصحة، وقدم تقرير المنظمة لـ الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي يوثق ويؤكد ما قامت به مصر فى مبادرة 100 مليون صحة.

وأضاف بسام راضي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج مساء دي ام سي المذاع على قناة دي أم سي، تقديم الإعلامي رامي رضوان، أن مدير عام منظمة الصحة العالمية قال إن ما حدث فى مصر بحملة 100 مليون صحة لم يحدث فى أى دولة، مشيرا الي أن مصر استخدمت آليات جديدة، وبذلت مجهود كبير فى حملة 100 مليون صحة، وأن المسح تم فى وقت قصير.

وأوضح أن مدير عام منظمة الصحة العالمية تحدث ايضًا عن انتهاء قوائم الانتظار، ودور الدولة فى توفير العلاج للمواطنين لتخفيف الألم على الكثير من المصريين، مشيرًا إلى أن هناك 250 ألف مواطن تم علاجهم بالمجان ضمن المبادرة الرئاسية لإنهاء قوائم الانتظار.

وأكد بسام راضي أن المنظمة تسعى بشكل جاد لنقل المبادرة التى تمت فى مصر لجميع الدول، وأكد أن الدولة أطلق منظومة التأمين الصحى فى محافظة بورسعيد، وقامت الدولة بعمل حملة لعلاج السيدات من الأمراض.

وكشف السفير بسام راضي أن مدير الصحة العالمية أشاد بمبادرة مصر بالكشف على مليون افريقي، التى أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي فى الفترة الأخيرة.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مدير الصحة العالمية: 100 مليون صحة أكبر مبادرة تنفذها دولة بمفردها في العالم

بمناسبة زيارته الأولى لمصر .. 5 معلومات عن مدير عام منظمة الصحة العالمية

مدير الصحة العالمية: مصر ستقدم خبراتها في مبادرة 100 مليون صحة إلى العالم

الأكبر في التاريخ.. مدير الصحة العالمية: منبهر بخطة مصر وحملة 100 مليون صحة

مدير منظمة الصحة العالمية يشيد بالغرفة المركزية لـ١٠٠مليون صحة والتأمين الصحي الشامل

الصحة العالمية تشيد بجهود الدولة في مجال رعاية المواطنين.. السيسي يتسلم تقرير المنظمة عن مبادرة ١٠٠ مليون صحة.. وتيدروس أدهانوم: مصر مثال يحتذى به

ترشيحاتنا

مفاجآت مدوية.. قائمة الأهلي لمواجهة اطلع بره في دورى أبطال أفريقيا

فيديوجراف| مانويل جوزيه ومدرب الأهلى الجديد بديل لاسارتي

بعد نجاح الفيل الأزرق 2 .. هند صبري تبهر جمهورها بفستان أحمر بشراشيب

باطلالة جديدة باللون الأبيض.. شاهد نوال الزغبي بعد نقص وزنها

طفلة مصرية تترك وصية لأسرتها بتوزيع لعب على الأطفال الفقيرة

البنك المركزى يخفض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بنسبة 1.5%

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد نجاح الفيل الأزرق 2 .. هند صبري تبهر جمهورها بفستان أحمر بشراشيب

لاند سكيب وخرائط وسيناريو محاكاة.. تفاصيل تطوير قصر البارون بعد الترميم.. صور

مصر تحصد الميدالية الفضية فى منافسات الفروسية بدورة الألعاب الإفريقية.. صور