ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

مصرفيون يرحبون بقرار البنك المركزي بتخفيض سعر الفائدة 1.5%

الخميس 22/أغسطس/2019 - 10:42 م
بتخفيض سعر الفائدة
بتخفيض سعر الفائدة 1.5%
أ ش أ
رحبت الأوساط المصرفية بقرار البنك المركزي المصري الخاص بتخفيض سعر الفائدة 1.5%، مشددين على أن هذا القرار جاء نتيجة للإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها الحكومة في برنامجها، والتراجع الملحوظ في معدلات التضخم.

وأعلنت عدة بنوك عاملة في مصر نيتها تخفيض سعر الفائدة، وذلك بعد قرار البنك المركزي المصري خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية، اليوم /الخميس/، لتسجل 14.25% للإيداع و15.25% للإقراض، وهو أول خفض لها منذ فبراير الماضي، وأول خفض بهذه القيمة منذ تعويم العملة المحلية.

وقال رئيس مجلس إدارة بنك مصر محمد الأتربي - في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط - إن الفائدة المرتبطة بالشهادة المتغيرة تم تخفيضها بشكل طبيعي، لأنها شهادة متغيرة مرتبطة بـ (الكوريدور)، أما بالنسبة للشهادات الثابتة فإن البنك سيعقد يوم /الأحد/ المقبل اجتماعا للجنة الأصول والخصوم (الكو) بالبنك، للنظر في نسب الخفض لجميع الأوعية للشهادات الثابتة بعد قرار البنك المركزي خفض سعر الفائدة.

وأكد الاتربي أن تخفيض سعر الفائدة أمر مهم بالنسبة للدولة وكذلك بالنسبة للمستثمر، لأن التكلفة ستنخفض عليه، وبالنسبة للدولة خدمة الدين ستنخفض، كما أنه سيستفيد أصحاب المشروعات بسبب تخفيض تكلفة الفوائد.

من جانبه قال يحيى أبوالفتوح نائب رئيس البنك الأهلي إن مصرفه سيخفض سعر الفائدة على الشهادات البلاتينية الثابتة بمقدار 1%، والشهادات المتغيرة ستنخفض بمقدار 1.5%، وذلك تزامنا مع قرار البنك المركزي بخفض الفائدة 1.5%.

وأوضح أن الفائدة على الشهادات تراجعت إلى 14% مقارنة 15%؜ يصرف عائدها شهريا لمدة 3 سنوات، بينما تراجعت الفائدة على الشهادات التي يصرف عائدها ربع سنويا إلى ١٤.٢٥٪؜ مقارنة ١٥.٢٥٪؜.

وأشار إلى أن لجنة (الكو) بالبنك سـتجتمع الأسبوع المقبل؛ لبحث خفض سعر الفائدة على الودائع الادخارية الأخرى وحساب التوفير.

وأكد أبوالفتوح أن تخفيض سعر الفائدة في صالح المستثمرين وأصحاب المصانع من حيث أن سعر الفائدة سيكون أفضل، سيساعد على النمو وفتح خطوط إنتاج أكثر في ظل خطة الإصلاح الاقتصادي.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

البنك المركزي في البرازيل يخفض سعر الفائدة الرئيسي إلى مستوى قياسي

مستثمري بدر: خفض سعر الفائدة أصبح ضروريا لتقليل كلفة المشروعات الصناعية

توقعات بتخفيض أسعار الفائدة على المعاملات المصرفية بمصر.. خبراء لـ صدى البلد: الاقتصاد الوطني استوعب التضخم.. تحسن كبير بالمؤشرات الاقتصادية.. ويؤكدون: القرار يسهم في تنشيط مناخ الاستثمار وخلق فرص عمل

بعد قرار المركزي..البنك الأهلي يخفض فائدة الشهادات الثابتة 1% والمتغيرة 1.5%

بعد قرار خفض الفائدة 1.5%.. نائب رئيس البنك الأهلي: خفض فائدة الشهادات الثابتة 1% والمتغيرة 1.5%.. رئيس المصرف المتحد: القرار يدفع الاقتصاد المصري لمزيد من التحسن

تعرف على عوائد الشهادات داخل البنوك بعد خفض أسعار الفائدة

ترشيحاتنا

لاعبو 9 أندية مصرية يصوتون على اختيار أفضل لاعب في العالم.. تعرف عليهم

بالأرقام.. آرسنال بوابة محمد صلاح لتحقيق المجد في الدوري الإنجليزي

بداية جديدة.. صلاح محسن في هجوم الأهلي أمام اطلع بره فى دورى الأبطال

شاهد.. أغنية يوم التلات لـ عمرو دياب على طريقة عادل إمام

أول رد من زوجة أحمد الفيشاوى على قرار حبسه

مصر تتلألأ فى سماء أفريقيا.. الفراعنة يتصدرون دورة الألعاب بـ 50 ميدالية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صورة من الذكريات.. كارمن سليمان بفستان حمل من الورد

بعد نجاح الفيل الأزرق 2 .. هند صبري تبهر جمهورها بفستان أحمر بشراشيب

لاند سكيب وخرائط وسيناريو محاكاة.. تفاصيل تطوير قصر البارون بعد الترميم.. صور