هل يجوز الوقوف على قوله تعالى ويل للمصلين؟ .. الإفتاء ترد.. فيديو

ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول صاحبه "هل يجوز الوقوف عند قوله تعالى "فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ" أم نصل الآية بقوله "الَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ" ليكتمل المعنى؟



وأجاب الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى، أنه أحيانا لا يكتمل المعنى بالوقوف على رأس الآية والمشايخ كانوا يستحبون الوصل حتى يكتمل المعنى ولا يحبذ الوقف حتى أنهم يسمونه وقف قبيح.



وأشار إلى أن تعلم أحكام قراءة القرآن شئ جميل ويساعد على حسن القراءة، فهناك أنواع من الوقف في القراءة فهناك الوقف اللازم والوقف الجائز والوصل اللازم.



اللغويون ألفوا كتب ورسائل في الوقف والإبتداء في القرآن الكريم وعلينا أن نتعلم هذه الأمور.



